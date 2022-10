Steiner erkent: "Het is zaak om huidige vorm te stabiliseren"

Haas had met name in de eerste helft van het Formule 1-seizoen 2022 een competitieve auto, maar is er sinds juli niet meer in geslaagd punten te scoren. Mick Schumacher en Kevin Magnussen eindigden in de Grand Prix van Oostenrijk respectievelijk als zesde en achtste. Momenteel bezet het Amerikaanse team de achtste plek in het constructeurskampioenschap. Het feit dat Haas in 2021 nog achteraan reed, heeft er volgens teambaas Guenther Steiner voor gezorgd dat het lastig was om de juiste beslissingen te nemen en om het beste te halen uit de snellere auto van 2022.

"Soms waren we op het verkeerde moment op de verkeerde plaats", zegt Steiner. "Het ligt er naar mijn mening aan dat de laatste twee seizoenen erg lastig waren. Het is onmogelijk om van dat niveau ineens met de besten van de wereld mee te doen. Het zou altijd al een hobbelig pad worden, maar we gaan door. Er moet een moment komen dat het rustiger wordt en de onstuimige route niet meer acceptabel is, al is het wel iets wat je eventjes kan volhouden. Om dat te boven te komen voelt dit jaar als een tweede start. In 2021 hebben we niets ontwikkeld. We stonden waar we stonden, de concurrentie was niet denderend. Ik zeg altijd: hoe verder je omhoog gaat, hoe ijler de lucht wordt en hoe lastiger het wordt voor de rijders, het team en voor iedereen. Dan telt elk klein beetje."

Hoewel de Grand Prix van Singapore werd verstierd na contact met een Red Bull en een Mercedes, ziet Steiner ook positieve punten. "Vorig jaar hadden we incidenten terwijl voor de tweede keer op een ronde werden gezet", grapt de Italiaan. "Ik zie er het positieve van in. Het is frustrerend, maar ik ben niet negatief over onze performance. We kunnen niet verwachten dat we ineens veel verder naar voren staan. Ik denk wel dat we beter kunnen dan dat we nu zijn en dat we er wel komen." Op de vraag wat het team beter kan doen, antwoordt hij: "We moeten met name beter nadenken over hoe we alles aanpakken. Het is niet nodig om personeelswijzigingen door te voeren. Het is misschien zaak wat meer mensen aan te trekken. Het gaat er nu met name om dat we het vertrouwen terugkrijgen en altijd presteren. Dat zijn de zaken die je leert. Het belangrijkste is om die fout geen tweede keer te maken. Je mag wel een keer iets verkeerd doen. Daar herstel je wel weer van. De fout nog een keer maken is niet goed. Bij een derde keer ben je gewoon een idioot. Hopelijk gaan we niet opnieuw in de fout."