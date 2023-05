Guenther Steiner stellig: "Haas gaat Formule 1-races winnen"

Het team van Haas debuteerde in 2016 in de Formule 1 met Esteban Gutierrez en Romain Grosjean. In de Australische Grand Prix, die dat jaar de seizoensopener was, pakte de renstal meteen punten. Dat jaar werd met 29 punten afgesloten op de achtste plek, voor Renault, Sauber en Manor. 2017 eindigde voor Haas ook op die positie. In 2018 werd een sprong gemaakt naar P5. In de jaren daarna opereerde de formatie in de achterhoede, met als dieptepunt de laatste plaats in 2021.

Onder de nieuwe regels is er wel weer een stap gemaakt en dat geeft teambaas Guenther Steiner goede hoop. De chef denkt zelf dat er kansen gaan komen op zeges. "Het doel van dit jaar is om weer een stap te maken in het constructeurskampioenschap en om elk jaar beter te worden - simpeler wordt het niet", zegt de Italiaan. "Op een bepaald moment willen we races winnen. Ik weet niet hoe lang dat nog duurt, ik zeg niet dat dit volgend jaar al gebeurt, maar het gaat een keer gebeuren."

Naar Miami bracht Haas de eerste upgrade van het F1-seizoen 2023 mee en die leverde meteen een punt op - Kevin Magnussen werd tiende. Het team zat daarna allesbehalve stil, want ook naar Imola wordt een update meegenomen. "Er komt nog meer aan dit jaar, maar we doen het in kleine stapjes. We komen niet met één groot pakket", vervolgt Steiner. "We nemen daarom ook wat mee naar Imola en als we tijdens de ontwikkeling op iets stuiten, nemen we het mee naar het circuit."

Haas-coureurs Magnussen en Nico Hülkenberg zijn in ieder geval tevreden over de upgrade die naar Amerika werd meegebracht. "De nieuwe vloer voelde goed", trapt de Duitser af. "Het is zaak deze nu te optimaliseren voor meer grip. De nieuwe update voor Imola zorgt er in ieder geval voor dat ik met vertrouwen het weekend inga." Magnussen: "De auto was het hele weekend sterk. De upgrade lijkt goed te werken. Het lijkt een stap vooruit, wat positief is."

