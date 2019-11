Steiner: "We zijn net aangeschoten wild in de races"

Een van de grote problemen van dit seizoen, iets waar diverse teams mee worstelen, is dat de banden maar lastig in de juiste window zijn te brengen. Met name Haas kan maar geen geschikte oplossing vinden, waardoor Kevin Magnussen en Romain Grosjean na een aardige kwalificatie tijdens de race vaak meerdere posities terugzakken. Teambaas Steiner heeft toegegeven dat het probleem waarschijnlijk niet snel verholpen is en dat frustreert hem. "Het is een moeilijke periode", aldus de teambaas. Haas staat met nog twee races te gaan negende in het kampioenschap.

Volgens Steiner is het op dit moment een kwestie van schadebeperking. "Het is alsof je een voetbalteam hebt met elf verdedigers en zonder aanvallers, en iedereen jou aanvalt. Je kunt niets beginnen. Als de andere teams het wel goed doen, kun je niets uitrichten. Elke strategie die je probeert pakt verkeerd uit, want je zakt nog steeds terug als het niet perfect gaat. Het is telkens hetzelfde liedje, we gaan over de baan als aangeschoten wild", steekt hij zijn frustraties niet onder stoelen of banken.

De Amerikaanse formatie heeft veel tijd en moeite gestoken in het beantwoorden van de vraag waarom de wagen zoveel last heeft van de banden en hoopt dat het volgend seizoen kan terugslaan. Pirelli heeft daarnaast beloofd compounds te ontwikkelen met een breder window, al waren de eerste geluiden na het testen van het 2020-rubber in Amerika niet bepaald positief.

"Ik hoop dat we een nieuw boek kunnen openslaan. Geen nieuwe pagina, maar een compleet nieuw boek. Wat mij betreft heeft 2019 nooit plaatsgevonden en kunnen we dit jaar vergeten", laat Steiner weten. Hij kijkt uit naar het moment dat hij de misère achter zich kan laten. "Ik wil dit obstakel overwinnen, dat houd je op de been. Ik verwacht dat ik me niet heel druk zal hoeven maken [in 2020] over deze situatie. Misschien ga ik de mooie dagen meer waarderen als ze terugkomen, daarvoor moet je eerst genoeg dieptepunten meemaken."

Magnussen vindt het overigens belangrijk dat het team niet te hard is voor zichzelf en stelt dat Haas niet moet vergeten wat het team in de afgelopen jaren heeft bereikt. "We hebben een minder jaar. Dat is niet geweldig, maar we zijn vorig jaar wel vijfde geworden. Het was behoorlijk indrukwekkend om dat in het derde jaar al te behalen. Toro Rosso is het nog nooit gelukt, dus we zijn als team al verder gekomen. Mensen vergeten dat snel, wijzelf ook. We willen constant meer, maar soms is het goed om even stil te staan bij wat er allemaal goed ging."

Met medewerking van Jonathan Noble