Zhou denkt niet meer aan zware crash: “Ligt in het verleden”

Zhou Guanyu toucheerde in de eerste meters van de Britse Grand Prix met George Russell en sloeg over de kop. Ondersteboven gleed hij meterslang over het asfalt tot hij in de grindbak een paar keer tolde en over de bandenstapels heen sloeg en daar tegen het hek tot stilstand kwam. Een minutenlange reddingsoperatie was nodig om Zhou uit zijn benarde positie te halen, maar de rookie van Alfa Romeo bleef wonderwel ongedeerd. Nog dezelfde middag was hij weer in de paddock om zijn team te zien. Nu kijkt Zhou alweer vooruit naar het komende raceweekend.

“Ik kijk al sinds zondag uit naar het moment dat ik weer in de auto kan stappen”, zegt Zhou. “Het was een zware crash en ik ben blij dat ik het kan navertellen. Dankzij de veiligheid van de Formule 1 ben ik er gewoon zonder zware blessures vanaf gekomen. Maar het ligt nu in het verleden en de focus ligt op het weekend in Oostenrijk. De snelheid in Engeland was veelbelovend, de auto voelde goed. Hopelijk kunnen we de draad na de kwalificatie weer oppakken en kunnen we een aardige indruk maken op dit circuit. We hebben dit weekend weer een sprintkwalificatie, mijn tweede ooit na Imola, daar kijk ik ook naar uit. Het is een mooie kans om onszelf een goede uitgangspositie voor zondag te geven.”

Naast Zhou viel ook Valtteri Bottas uit met technische problemen in Silverstone. “We hadden zeker de snelheid om veel punten te scoren”, zegt de Fin. “Het is belangrijk dat we ons herpakken en dat we hier goed beginnen. We hebben geanalyseerd wat er zondag op Silverstone verkeerd ging en ik ben positief dat we hier weer gewoon voor punten kunnen vechten. Dan herstellen we ons na een pittig weekend. Het zit allemaal in de kleine details, maar we gaan het weekend met vertrouwen tegemoet.”