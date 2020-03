Race zonder McLaren was oneerlijk geweest, vindt Vasseur

McLaren maakte op donderdag bekend dat een teamlid besmet is met het coronavirus. De formatie uit Woking besloot zich terug te trekken voor de seizoensouverture in Albert Park, waarna een periode vol chaos en onduidelijkheid aanbrak. Meer dan tien uur na het nieuws uit het kamp McLaren werd eindelijk bekend dat de gehele race werd afgelast. Alfa Romeo maakte zich al direct hard voor het schrappen van de Grand Prix. Net als Ferrari, Mercedes en Renault stuurde het team uit Hinwil een bericht aan de FIA om uitleg te geven.

“Als racer is het lastig om dergelijke beslissingen te nemen”, erkent Vasseur in gesprek met Motorsport.com. “We moeten echter als eerste denken aan onze medewerkers, de veiligheid van de fans, het imago van de sport en het imago van de sponsors. En ook aan McLaren, want het was oneerlijk geweest als zij zich als enige terug zouden trekken. Ik denk dat dit de juiste beslissing was."

"Het is niet gemakkelijk voor het team want iedereen heeft als een gek gewerkt om klaar te zijn voor Melbourne. Maar we moeten de beslissing accepteren", verliest Vasseur de realiteit niet uit het oog. "Het is misschien jammer dat de keuze zo laat bekend werd gemaakt, maar het explodeerde zo razendsnel. Het is geen gemakkelijke situatie, wereldwijd is dit een enorme ramp. De wereld draait niet om de Formule 1. We moeten dit stap voor stap aanpakken.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper