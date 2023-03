Giedo van der Garde was in 2014 test- en reservecoureur bij het team van Sauber met in zijn contract een optie voor een vast zitje in 2015. Die optie werd die zomer gelicht, maar een bevestiging van zijn promotie in de media bleef uit. In de tussentijd werd Marcus Ericsson wel aangekondigd als coureur voor het volgende F1-seizoen, maar het nieuws rondom de Nederlander bleef alsnog binnen het team. Bij navraag meldde Sauber dat in Brazilië bekend te willen maken, maar daar moest Van der Garde er vervolgens op een bizarre manier achterkomen dat hij helemaal niet meer in beeld was.

"We zaten daar [in São Paulo] te eten met de monteurs en engineers. Op een gegeven moment: 'ping'. Ik krijg ineens allemaal berichten: 'He, ik weet het niet hoor... maar jij hebt toch een contract getekend bij Sauber? Felipe Nasr is aangekondigd'. Dus ik dacht echt: 'Wat?!'. Dus ik ging die berichten online bekijken: hadden ze hem aangekondigd", zegt Van der Garde in zijn eigen podcast DRS: De Race Show. "Monisha Kaltenborn (toenmalig Sauber-teambaas, red.) zat de volgende ochtend bij mij in de auto. Dus ik zei: 'What the fuck?'. Zij wist dat ik daar een contract getekend had en ik daar racecoureur zou worden. Mijn management zei: 'Blijf maar rustig, dit klopt en kan niet. We gaan onderzoeken waar het probleem zit'."

Met Ericsson, Nasr en Van der Garde had Sauber drie F1-coureurs op contract voor 2015. De formatie en de inmiddels 37-jarige coureur kwamen in een juridische strijd terecht, die doorging tot aan de race in Melbourne. In Melbourne bezocht hij naar eigen zeggen drie keer de rechtszaal, waarbij de uiteindelijke uitslag in het voordeel was voor de Nederlander. De rechter van dienst stelde voor dat Van der Garde naar Circuit Albert Park zou gaan om een stoeltje te schuimen en te racen. De foto's van hem in het racepak van Ericsson zijn inmiddels legendarisch. De sfeer binnen het team was echter verdwenen, nadat Sauber de werknemers de opdracht had gegeven om niet met hem te praten.

"Terug in het hotel heb ik vervolgens met het management gesproken", gaat de oud-Caterham-rijder verder. "Die nacht is daar een deal uitgekomen, waar ik eigenlijk nog steeds niet achtersta en stond. Ik kwam daar echt naartoe om te gaan racen. Je moet alleen wel serieus nadenken als een werkrelatie zo verstoord is, niemand met wil je praten en iets voor je wil doen en je je daar eigenlijk helemaal niet thuisvoelt. Die relatie is zo verstoord, dat je er niet echt een goed gevoel bij hebt. Je moet natuurlijk niet willen dat de rechterachterkant niet goed op de versnellingsbak zit en dat afbreekt. Vervolgens ga je stoeien met afstellingen en dergelijke... dan ben je op een gegeven moment zo'n stuntpiloot die dolgraag dat stoeltje wilde, maar totaal niet vooruitkomt."

Uiteindelijk zou Van der Garde niet racen in Melbourne en was zijn F1-loopbaan definitief van de baan. "Dat was hard, moeilijk en heel erg jammer. Max Verstappen debuteerde dat jaar. Sauber werd vijfde en achtste, daar was ik helemaal ziek van. Ik had in een goede auto gezeten. De keuzes die we in 2013, 2014 naar 2015 hadden gemaakt waren heel logisch en heel goed. Alleen als je op zo'n abrupt moment d'r uit wordt gezet, naar huis moet vliegen en zie dat ze vijfde en achtste worden, dan denk je ook van: 'What the fuck!'. Ik landde in Dubai en toen zag ik dat resultaat. Het doet nog steeds pijn."

Het hele verhaal horen? Beluister dan DRS: De Race Show. De podcast van Giedo van der Garde.