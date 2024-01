Berger overtuigde Red Bull van Lawson: "Hij is het"

Liam Lawson maakt sinds 2019 deel uit van het opleidingsteam van Red Bull, maar kreeg vorig jaar pas zijn eerste echte kans in de Formule 1. Hij moest in vijf Grands Prix invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo en maakte naam voor zichzelf door in Singapore de negende plaats en dus twee punten te pakken. Lawson reed eerder ook nog in de DTM, een klasse waar hij na zijn debuutseizoen [2021] niet meer wilde terugkeren door het dramatische slotweekend, waarin de titel hem ontglipte na twee incidenten met Kelvin van der Linde. Ondanks die teleurstelling had de Nieuw-Zeelander zo'n indruk gemaakt op toenmalig DTM-baas en oud-F1-coureur Gerhard Berger dat die hem onmiddellijk aanraadde bij Red Bull.

"Voor mij kwam de belangrijkste impuls van Gerhard, die zei dat Liam geweldig was toen hij DTM reed", zegt AlphaTauri-CEO Peter Bayer tegen Speedcafe. "Gerhard is groot fan van Liams rijstijl. Hij zei: 'Hij is het. Hij gaat voor het gat, hij is snel.'" Al snel was Red Bull-adviseur Helmut Marko 'ook zeer overtuigd' van het talent van Lawson, maar: "Franz (Tost, voormalig AlphaTauri-teambaas, red.) was in eerste instantie nog sceptisch. Hij zei: 'Ik weet het niet zeker, als ik zo zijn resultaten bekijk.' Als je puur naar de resultaten kijkt, springt hij er als coureur niet echt uit. Maar hij heeft veel geracet in verschillende categorieën en keer op keer toonde hij dat er een vonk was. Helmut was 100 procent [overtuigd]: 'That's the guy.' Franz, Christian (Horner, Red Bull-teambaas, red.) en ik hadden een heel lang gesprek en zo kreeg Liam de reserverol."

In zijn vijf invalbeurten in de Formule 1 maakte Lawson indruk. Plots zong zijn naam rond in de paddock voor een zitje in 2024, maar AlphaTauri hield vast aan Yuki Tsunoda en Ricciardo. Lawson hoopt in 2025 wel aanspraak te maken op een vast zitje. Bayer was in ieder geval onder de indruk van de verrichtingen van de Red Bull-reserve. "Je krijgt de kans in de Formule 1 en dan wil je presteren, want er zijn maar twintig zitjes beschikbaar", zegt Bayer. "Ik vertelde Liam over mijn sollicitatie [voor CEO-rol AlphaTauri] met de aandeelhouders. Ik heb er zoveel gehad en heb in mijn leven zo veel gepraat, maar ik was nog steeds bloednerveus. Deze jongens weten dat zij moeten presteren wanneer ze een kans krijgen. Dat is misschien wel de enige kans die ze krijgen."

Hoe koeltjes Lawson ook leek onder de omstandigheden, in Zandvoort – tijdens zijn debuutweekend – bleek dat toch anders te zijn. "Liam zei in Zandvoort dat hij zo verdomde nerveus was", onthult Bayer. "Hij zei dat hij zo [met trillende handen] in de auto zat, maar toen hij eenmaal begon ging het wel. Dat is een coureur: wanneer plotseling de knop omgaat en je die opwinding omzet in prestaties. Dat is ook waar je echt het verschil in ziet tussen deze jongens. Dat is waar hij absoluut toe in staat is. Zet hem in de auto, dat is de knop [die om moet gaan] en dan gaat hij ervoor."