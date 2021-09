Dankzij een kapotte motor, die hij bij zijn botsing met Lewis Hamilton in Groot-Brittannië opliep, wist Max Verstappen al dat hij ergens in 2021 een gridstraf aan de broek zou krijgen. In Rusland was het zover. De Red Bull Racing-coureur moest daardoor de race op Sochi Autodrom vanaf de twintigste en laatste plaats aanvangen. In de race leek Verstappen vervolgens niet verder te komen dan de zevende positie, maar een late regenbui bood hem een ideale kans om nog wat terrein goed te maken. Door op tijd te stoppen voor intermediates, eindigde hij uiteindelijk op de tweede plek. Alleen Hamilton moest hij voor zich dulden.

Verstappen vertrekt hierdoor met slechts twee punten achterstand op Hamilton uit Rusland. Voormalig F1-coureur Gerhard Berger, tegenwoordig de topman van de DTM, ziet hem nu dan ook als favoriet voor de wereldtitel. “Ik denk dat Max het gaat doen. Hij heeft met deze Red Bull eindelijk een auto die op gelijke hoogte staat [met Mercedes] en hij levert fantastisch werk”, vertelde Berger aan F1-Insider.com. “Zijn tweede plek in Sochi was meer dan schadebeperking als je je bedenkt dat hij vanaf de laatste plek moest starten. Je zou kunnen zeggen dat Mercedes een strafschop kreeg, maar dat Max ‘m heeft tegengehouden.”

Ook in psychologisch opzicht is Verstappen volgens Berger ijzersterk. “Met al zijn vastberadenheid en concentratie lijkt Max volledig helder in het hoofd. Hij weet precies wat hij moet doen.” Zo sprak Verstappen voor de start van de race nog met Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas, die ook uit de achterhoede moest vertrekken. Opvallend genoeg maakte de Fin tijdens de race ruim baan voor de Red Bull-coureur toen hij een inhaalpoging deed. “Dat is iets wat kampioenen ook doen”, aldus Berger. “Senna liep op de grid naar andere coureurs en vertelde dan over zijn plannen. Dat werkte altijd.”

Maar op een echt psychologisch voordeel ten opzichte van Hamilton kan Verstappen tegelijkertijd niet rekenen, vindt David Coulthard. De voormalig Red Bull-coureur verwacht dat de titelstrijd tot het gaatje gaat in 2021, maar dat de Nederlander qua psychologische oorlogsvoering niet gaat winnen van de regerend wereldkampioen. “Ik geloof niet dat Verstappen zich in het hoofd van Hamilton kan nestelen. Allebei hebben ze zo’n sterk team achter zich, dat ze op ieder moment races kunnen winnen”, vertelde Coulthard in Sport und Talk aus dem Hangar-7. “Dat geeft veel zelfvertrouwen.”

Ook Jeroen Bleekemolen ziet Max Verstappen na Sochi als de titelfavoriet