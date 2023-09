Berger lovend over Verstappen: "Samen met Senna de beste"

Als er dit seizoen één ding als een paal boven water staat, is het dat Max Verstappen dit seizoen met zijn Red Bull iedereen op een hoop rijdt. Sterker nog, de Nederlander heeft de laatste tien races allemaal gewonnen en dat is een record. Ook voormalig F1-rijder en -teambaas Gerhard Berger ziet dat Verstappen fenomenale prestaties boekt en vergelijkt hem in de podcast F1Nation met de legende Ayrton Senna. "Daar doet hij mij aan denken", vertelt de tienvoudig GP-winnaar. "Ze zijn allebei uitstekende coureurs, zelfs de beste van de afgelopen vijftig jaar."

Dat de Oostenrijker Verstappen vergelijkt met Senna zegt wat over de manier waarop hij naar de prestaties van de Nederlandse coureur kijkt. "Ik hou er niet van om mensen te vergelijken met Ayrton, want dat is emotioneel voor mij omdat hij een vriend van me was", vertelt Berger. "Zijn rijstijl was fenomenaal. Op een natte baan haalde hij pole, op een droge baan haalde hij pole, op een stratencircuit stond hij pole, op een snel circuit net zo. Hij won races zonder fouten te maken en kon de races goed 'lezen'. Max doet nu precies hetzelfde." De 64-jarige voormalig coureur laat ook weten dat Lewis Hamilton en Michael Schumacher al gepasseerd zijn: "Het zou niet eerlijk zijn om deze twee zevenvoudig kampioenen niet in de discussie te betrekken, maar Senna en Verstappen zijn beide net wat beter. Daarom zijn zij voor mij de nummer één."

Berger kan eenvoudig verklaren hoe het komt dat Verstappen zo goed is: "Hij heeft niets anders in het leven gedaan dan in een auto zitten en rijden, rijden en rijden. Daarnaast zit hij veel in de simulator en speelt hij daar spelletjes op. Dat geeft hem kennis dat hem op een ander niveau brengt. Hij leert om te gaan met verschillende situaties tijdens de race." Dat de tweevoudig wereldkampioen deze lessen meeneemt, is volgens de Oostenrijker zichtbaar op de baan. "Wie zien deze dingen, want hij maakt geen fouten", verklaart de voormalig coureur van onder andere Ferrari. "Hij weet waar hij kan inhalen en waar niet. Dat heeft hij in de karts, maar ook in de simulator geleerd."