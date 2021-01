Berger: Hamilton van wereldklasse, maar niet de beste in F1 ooit

Hamilton schreef afgelopen jaar geschiedenis in de Formule 1. Eerst verbeterde hij het recordaantal Grand Prix-overwinningen van Michael Schumacher, om vervolgens diens aantal wereldtitels te evenaren door voor de zevende keer wereldkampioen te worden. Daarmee voegde de Brit opnieuw twee records aan zijn palmares toe, nadat hij in 2017 al het recordaantal pole-positions had overgenomen van de Duitser. Als Hamilton binnenkort een nieuw contract bij Mercedes ondertekent, kan hij proberen zijn records nog verder aan te scherpen en zijn titel als meest succesvolle F1-coureur ooit te verstevigen. Zijn ongelooflijke successen maken voor DTM-baas Berger in ieder geval duidelijk dat Hamilton een uitzonderlijke coureur is.

“Lewis is gewoon van wereldklasse”, vertelde de voormalig coureur van onder andere Ferrari en McLaren aan F1-Insider. “Naast zijn snelheid en bijzondere talent heeft hij nu ook de beschikking over ervaring. Teamgenoot Valtteri Bottas is absoluut niet langzaam, maar uiteindelijk maakt hij gewoon geen kans tegen Hamilton. Dat zou overigens voor de meesten gelden.” Vervolgens wijst Berger drie coureurs aan die volgens hem ook wereldkampioen zouden worden in de Mercedes: “Max Verstappen, Charles Leclerc en Sebastian Vettel, mits hij zijn normale vorm haalt. Verder zie ik niemand op dit topniveau, hoewel Lewis voor mij op dit moment duidelijk de nummer één is.”

Met zijn ongekende zegereeks heeft Hamilton de discussie over de beste coureur aller tijden nieuw leven ingeblazen. Op papier geldt de Mercedes-coureur als de meest succesvolle racer in de F1-historie, maar Berger is van mening dat een andere rijder, die in 1990 en 1991 zijn teamgenoot was bij McLaren, meer aanspraak maakt op de eretitel 'beste F1-rijder ooit'. “We zagen Fangio, Prost, Michael Schumacher, Alonso, Vettel en anderen vorm geven aan een tijdperk. Voor mij persoonlijk staat Hamilton helemaal aan de top, maar de beste coureur aller tijden is naar mijn mening nog steeds Ayrton Senna. Ayrton had geen zwakke plekken en hij verlichtte zijn omgeving ook met zijn ongelofelijke charisma.”