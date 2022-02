Mercedes stelde eerder op vrijdag de nieuwe wagen voor het Formule 1-seizoen 2022 voor en gaf de W13 meteen daarna een shakedown op het circuit van Silverstone. In het kader van een filmdag, waarvan elk team er jaarlijks twee heeft, mag op speciale demonstratiebanden van Pirelli maximaal honderd kilometer worden gereden. Veel teams gebruiken één van de twee filmdagen om de nieuwe auto voor de eerste test al even te proberen om zo eventuele kinderziektes in een vroeg stadium op te kunnen sporen. Zo ook Mercedes. Maar uitgerekend vrijdag trok storm Eunice over het Britse eiland.

“Ik heb gedurende mijn gehele autosportcarrière nog nooit in zoveel wind gereden”, zegt George Russell na afloop van zijn eerste kennismaking met de W13, tijdens een online mediasessie tegenover onder andere Motorsport.com. “Ik weet niet of jullie de wind door de ramen kunnen horen, maar het gaat als een gek tekeer. Ik heb de auto echter op het zwarte oppervlak weten te houden.”

“We hebben gewoon het programma doorlopen”, blikt hij verder terug op zijn eerste meters als voltijd racecoureur van het Mercedes-fabrieksteam. “Het draaide vooral om het krijgen van een comfortabel gevoel in de auto. Dat heb ik nu, dus daar ben ik erg tevreden mee. De auto gedroeg zich in grote lijnen zoals we verwacht hadden, maar in deze omstandigheden, met deze regen en deze wind, word je weinig wijzer. Alles verliep echter prima, dus ik denk dat we er goed voor staan voor Barcelona.”

Kippenvel

Russell spreekt van een speciale dag. “Ik kreeg vanochtend kippenvel toen de auto voor het eerst werd opgestart”, vertelt de nieuwe teamgenoot van Lewis Hamilton. “Ik heb er zoveel ronden mee gereden in de simulator, zoveel tekeningen van gezien en zoveel meetings over gehad, maar niets komt in de buurt van het gevoel dat je hebt als je naar het circuit gaat en voor het eerst met een auto gaat rijden. Het doet me ook een beetje terugdenken aan vroeger. Aan al die koude, natte dagen op Silverstone.”

Volgens Russell heeft Mercedes weinig over de W13 opgestoken tijdens de shakedown. “Als je bij windsnelheden van 100 kilometer per uur de baan opgaat, weet je dat de auto lastig te besturen zal zijn. De condities waren zeker niet makkelijk. Maar verder was alles redelijk in lijn met hoe ik het in de simulator heb ervaren. We moeten vandaag echter met een korrel zout nemen. Het ging gewoon om het voltooien van het programma: ervoor zorgen dat de wagen probleemloos rijdt, dat de coureurs comfortabel zitten en dat we zo goed mogelijk voorbereid zijn op Barcelona.”

Mercedes en de negen andere Formule 1-teams beginnen volgende week woensdag aan een driedaagse test op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Video: Mercedes presenteert de W13 voor het F1-seizoen 2022