Russell: Procedures perfectioneren 'grootste ding' bij terugkeer

Maandenlang hebben de coureurs moeten wachten, maar het F1-seizoen gaat volgende week eindelijk van start met de Grand Prix van Oostenrijk. Ter voorbereiding op die race klom George Russell alweer in de simulator van Williams, omdat een kans ontbrak om een echte auto te testen tijdens de onderbreking. Hij was verrast hoe snel hij weer op snelheid was in de simulator. Ook gelooft de Brit dat de focus op esports tijdens de onderbreking, waarin hij officieus kampioen werd in de reeks Virtual GP’s, hem scherp heeft gehouden.

“Ik heb in de simulator gereden en mijn eerste vijf ronden waren echt afschuwelijk”, zei hij in een F1 Vodcast. “Maar tegen mijn twaalfde ronde was ik zelfs sneller dan ik voor Australië was, op hetzelfde circuit, met dezelfde afstelling, alles was precies hetzelfde. Dat was wel een beetje een shock. Het kostte even om een aantal procedures en de manier waarop ik met mijn engineers werkte te herinneren. Dat is waarschijnlijk het grootste ding, als je het hebt over ritme, je precies herinneren welke feedback mijn jongens nodig hebben, hoe ik op een bepaalde manier moet rijden tijdens in-laps, out-laps, afkoelrondjes. Dat is waarschijnlijk het punt waarop we een aantal foutjes gaan maken.”

Een snelle ronde rijden levert volgens Russell niet de grootste problemen op. “Vanuit het perspectief van de kwalificatie, als je alle kaarten op tafel moet leggen, denk ik eerlijk gezegd dat het is alsof je op een fiets stapt. Dat heb je, of je hebt het niet, en je weet op welke manier je zo’n ronde moet rijden. Maar als het aankomt op de race, dan moet je letten op je banden, remmen, de motortemperatuur, aanvallen, verdedigen, motorstanden, het praten met engineers, ze feedback geven. Voor dat deel heb je de meeste kunde nodig, er is veel finesse voor nodig om je hele pakket te optimaliseren.”

Online wist Russell dus beslag te leggen op de officieuze Virtual GP-titel. Die online-ervaring is volgens hem relevant door de druk die erbij komt kijken. “Je hebt in de kwalificatie nog steeds drie ronden om het te doen. Als dat niet lukt, sta je achteraan, dus je hebt nog steeds die druk. Iedereen kan een snelle ronde rijden in de training, maar zodra de kwalificatie aanbreekt en die druk er is, is het een ander verhaal. Dat geldt ook voor de start van de race. De auto’s om je heen wachten tot de lichten doven en als je op de grid staat en je ziet de rode lichten aan gaan, dan ben je behoorlijk nerveus en klaar om de koppeling los te laten. Dat is in de virtuele wereld hetzelfde. Dergelijke kleine dingen zijn absoluut niet nadelig.”

Met medewerking van Adam Cooper