Vierde Virtual GP-zege Russell in Canada, Bloemen dertiende

De officieuze titel in de reeks Virtual Grands Prix ging voorafgaand aan de race al naar George Russell, nadat concurrent Charles Leclerc de laatste race liet schieten vanwege zijn deelname aan de virtuele 24 uur van Le Mans. De pole-position ging naar de Britse coureur en bij de start nam hij meteen de regie op het virtuele Circuit Gilles Villeneuve. Achter hem ontstond chaos door een botsing met meerdere auto’s. Een van de betrokkenen was Haas F1 Team-reserve Louis Deletraz, die eerder op de dag nog de winst pakte in de virtuele Le Mans met Rebellion Williams Esports.

Russell kon intussen een comfortabele voorsprong opbouwen en zou vervolgens de leiding alleen nog afstaan tijdens zijn pitstop. Bovendien was de Williams-coureur de enige aan het front die geen straf kreeg vanwege het afsnijden van bochten. De tweede positie ging naar Alexander Albon, die problemen had met zijn internet en bovendien negen seconden aan tijdstraf kreeg. Desondanks bleef hij Mercedes-reserve Esteban Gutierrez voor, mede doordat de Mexicaan zelf ook tijdstraffen aan de broek kreeg. Nieuwkomer Caio Collet pakte in zijn eerste Virtual Grand Prix voor Renault een keurige vierde positie, gevolgd door Ben ‘Tiametmarduk’ Daly. De YouTuber was betrokken bij een botsing in de laatste chicane met Anthony Davidson, maar toch wist hij zich nog terug te knokken naar de top-vijf.

Guanyu Zhou keerde in Canada terug in het deelnemersveld en de winnaar van de openingsrace in Bahrein werd zesde namens Renault, gevolgd door Nicholas Latifi. De Williams-coureur deed aanvankelijk mee om het podium, maar een crash in de laatste bocht wierp hem ver terug. Daarna was de zevende plaats het hoogst haalbare. De top-tien werd afgesloten door Davidson, Ferrari-junior Callum Ilott en FIA F3-coureur David Schumacher. De Nederlands-Canadese schaatser Bloemen mocht instappen bij Racing Point en liet een goede indruk achter. De wereldrecordhouder op de 5.000 meter kwalificeerde zich als zestiende voor en klom gedurende de race op naar de dertiende positie. Pierre Gasly leek in eerste instantie mee te doen om een puntenfinish, maar de AlphaTauri-coureur werd gediskwalificeerd omdat hij te veel tijdstraffen had opgelopen.