Russell ontsnapte aan crash: “Ik speelde met vuur”

George Russell schampte met de rechterkant van zijn Mercedes W13 de muur bij het ingaan van de chicane bij het zwembad. Dat gebeurde in de slotfase van Q3, vlak voor het ongeluk van Sergio Perez en Carlos Sainz bij het uitkomen van Portier. “In mijn snelste ronde raakte ik de muur”, antwoordde Russell na de kwalificatie op een vraag van Motorsport.com. De Brit kon zijn ronde afmaken en was uiteindelijk goed voor de zesde tijd. Russell was verrast dat hij zijn weg kon vervolgen. “Dat was indrukwekkend. Je ziet de wishbone een beetje buigen, maar op de één of andere manier is het me gelukt om de boel bij elkaar te houden. We moeten waarschijnlijk wel even controleren of alles in orde is.”

“De muur kussen en ermee wegkomen is als spelen met vuur. Je hebt zoiets van: wow, ik heb geen idee hoe we dat voor elkaar hebben gekregen”, aldus Russell. Op de vraag of hij iets meer ruimte had kunnen laten, antwoordde de 24-jarige coureur: “Dat zou tijd hebben gekost, het gaat om risico’s nemen. Als je een beetje marge laat, dan verlies je later weer tijd.”

Russell kan leven met zijn zesde tijd. “P6 is geen reden voor een feestje. Aan de andere kant: als je er objectief naar kijkt, dan is er geen reden dat we hoger hadden kunnen staan”, sprak hij realistisch. “We worstelen met de auto, die is dit weekend heel stijf. In Barcelona waren we sterk qua topsnelheid en in de snelle bochten, maar die zijn er niet in Monaco. Ik ben redelijk tevreden met mijn ronde.”

Video: Onze terugblik op de zaterdag in Monaco