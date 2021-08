Nyck de Vries, die zichzelf onlangs tot wereldkampioen kroonde in de Formule E, wordt al enige tijd genoemd als mogelijke opvolger van George Russell bij Williams, mocht de coureur uit King’s Lynn na dit seizoen promoveren naar het fabrieksteam van Mercedes. Ook waren er dit jaar lovende woorden van Mercedes-teambaas Toto Wolff voor de 26-jarige rijder uit Sneek, die voor het Duitse merk uitkwam in de elektrische raceklasse. De Vries gaf recentelijk aan niets te weten van het Williams-gerucht, maar gaf wel toe dat het halen van de Formule 1 nog steeds een droom van hem is.

“Ik vind Nyck een fantastische rijder”, laat Russell donderdag weten of een vraag van Motorsport.com Nederland of De Vries een kans in de Formule 1 verdient. “Hij is Formule 2-kampioen en Formule E-kampioen. Hij beschikt absoluut over de snelheid, het charisma en de houding die een Formule 1-coureur nodig heeft.”

Russell wijst echter op het feit dat de ruimte op de grid beperkt is. “Helaas heeft de Formule 1 maar ruimte voor slechts twintig coureurs, dus voor er een fantastische coureur zijn entree kan maken, moet er eerst een andere fantastische coureur vertrekken. De situatie is dus niet zo eenvoudig. Maar hij verdient het om hier te zijn. We zullen moeten afwachten of hij de kans krijgt wanneer er zich een kans voordoet. Helaas is er niet voor iedereen plek.”