Mercedes kwam in 2022 matig uit de startblokken, maar vond gedurende het seizoen de weg omhoog. Het hoogtepunt volgde toen in Brazilië, waar George Russell zijn eerste F1-zege pakte en Lewis Hamilton de dubbelzege voltooide. Ook dit jaar kwam de Duitse fabrikant tot dusver nog geen enkele keer echt in de buurt van een overwinning, maar de coureur uit King's Lynn reisde desondanks wel met vertrouwen af naar Sao Paulo. "De auto van dit jaar is qua aerodynamica zeker heel anders dan vorig jaar, maar mechanisch gezien is het zo goed als dezelfde auto", vertelt Russell op de donderdag op Interlagos, waar ronde twintig van het F1-seizoen 2023 wordt verreden.

Het feit dat Mercedes dit jaar op dezelfde circuits goed en slecht uit de verf kwam als vorig jaar, geeft hem vertrouwen dat een goed resultaat mogelijk is. "Bahrein, Oostenrijk en Spa waren zowel dit jaar als vorig jaar waarschijnlijk onze zwakste races. En vorig jaar waren Mexico, Singapore twee van onze sterkste circuits, net als Barcelona", vervolgt Russell. "Als de trend zich doorzet, zou je zeggen dat we voor een goed weekend staan, maar in de Formule 1 is het nooit normaal. Ik heb vertrouwen in onze race pace, maar de kwalificatie is als het opgooien van een muntje. We gaan proberen een probleemloze kwalificatie af te werken. Als we ons ergens in de top-zes kwalificeren, denk ik dat we er goed voor staan om voor een goed resultaat te strijden."

Vorig jaar was Mercedes Red Bull Racing de baas op Interlagos, dat een relatief hobbelige baanoppervlak heeft. Ook dit jaar heeft de constructeurskampioen iets meer moeite op hobbelige banen, maar Russell rekent zich desondanks nog niet rijk. "Vorig jaar was onze pace hier sterk, maar in vergelijking met de rest van het veld en Ferrari was het niet substantieel beter dan bij andere races. Red Bull zette gewoon een stap achteruit. Dat laat zien dat een verkeerde keuze meteen vast staat en niet hersteld kan worden. Dat heeft voor- en nadelen", aldus Russell, die zelf geen fan is van de opzet met maar één training voor de kwalificatie. "Als er een rode vlag is, er vertragingen zijn of als het nat is, begin je blind aan de kwalificatie. Maar zoals gezegd ben ik gemotiveerd en kijk ik uit naar het weekend. In het verleden behaalde resultaten bieden echter geen garantie voor de toekomst, dus we moeten er open in gaan."