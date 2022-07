Na zijn opeenvolgende titels in de GP3 en Formule 2 maakte George Russell in 2019 zijn entree in de Formule 1. Als lid van de Mercedes-familie werd hij gestald bij Williams. De verwachtingen waren hoog, maar het team uit Grove had de zaakjes niet op orde. In plaats van een strijd in de middenmoot werd het een lijdensweg, waarin Russell slechts mondjesmaat zijn ware talent kon etaleren. Een uitweg was er niet, zo onthult de Brit.

“Toen we in 2018 bij Williams tekenden, was dit een team dat net drie jaar lang podiums had gescoord en op P3, P3 en P5 was geëindigd in het constructeruskampioenschap. Vervolgens hadden ze een heel erg slecht jaar in 2018 waarin ze als laatste eindigden”, blikt Russell terug in de Beyond the Grid-podcast. “Op dat moment dachten wij dat dit een team was dat sterk terug kon slaan, dat ze qua competitiviteit weer tussen P3 en P5 zouden staan. We waren het erover eens dat drie jaar een goede periode was: strijden om de punten, misschien voor podiums. Met de kennis van nu, was die periode van drie jaar veel te lang om in m’n eentje achteraan te rijden. Maar helaas had Claire [Williams, voormalig waarnemend teambaas] goed werk geleverd met de contractonderhandelingen en was er geen uitweg meer.”

Dit jaar maakt Russell zijn langverwachte opwachting bij topteam Mercedes. Hoewel hij de stap graag eerder gemaakt had, erkent hij dat dat misschien ook niet het juiste moment was geweest: “Terugkijkend was het ongelofelijk lastig geweest om in 2020 of vorig jaar naar Mercedes te gaan. Dan had ik het moeten opnemen tegen Lewis met een auto die al jarenlang volledig was afgestemd op zijn rijstijl. Het was zijn baby. Nu is het voor iedereen een leeg vel papier. Iedereen begint weer op nul, dus dit was waarschijnlijk het juiste moment.”

Halfweg het seizoen staat Russell met 128 punten op de vijfde plaats in het kampioenschap, 19 punten voor teamgenoot Hamilton.