Russell baalt van dubbele pitstop: “Verloor tien seconden”

George Russell had een lastige race in Suzuka. De Brit kwam niet verder dan de achtste plaats, na extreem veel tijd te hebben verloren in de pitsstraat. Hij werd tegelijkertijd naar binnen geroepen met teamgenoot Lewis Hamilton, waardoor Russell moest wachten bij de box van Mercedes en veel seconden verloor. Russell baalt van het voorval.

“Ik moet het terugkijken en beoordelen", vertelt Russell na de race tegenover Motorsport.com. "Ik wist dat iedereen naar binnen zou komen, en dat we veel tijd zouden verliezen met een dubbele pitstop, omdat iedereen een rij vormde. Ik denk dat ik nog een ronde had kunnen doen. Ik weet niet waar Fernando [Alonso] de baan weer op kwam, maar ik zat vlak achter hem. Ik was sneller dan hij, en was waarschijnlijk voor hem gekomen als ik in dezelfde ronde gestopt was. Maar ja, ik verloor waarschijnlijk tien seconden in de pitstraat.” Over zijn prachtige inhaalacties in de Esses is Russell meer tevreden. “Dat was een lichtpuntje. Het was leuk, maar het was echt een race van bandenmanagement. Het was misschien wel het meeste bandenmanagement dat ik ooit heb moeten doen in een Formule 1-race. Dat is best verrassend als je beseft dat het nat was. We hebben twee slechte races gehad om verschillende redenen. We moeten het terugzien en kijken wat er gebeurd is.”

Russell gaf van tevoren al aan geen zin te hebben in een regenrace. “Ik denk dat het voor iedereen moeilijk is. Ik weet niet hoe de race zou zijn geweest als die volledig was verreden, maar met deze F1-wagens kun je zonder DRS niet inhalen. Misschien moet er in de toekomst opnieuw gedacht worden over hoe je een voordeel kan krijgen als je binnen een seconde zit.”

Hamilton had plezier met gevecht

Lewis Hamilton kwam na ruim veertig minuten racen binnen op de vijfde plaats. Hij had tijdens de wedstrijd een mooi gevecht met Esteban Ocon. Hamilton zegt er tegenover Motorsport.com van te hebben genoten. “Dat was erg leuk. Ik had veel plezier. Hij bleef goed op de baan en bleef me voor. Hij was natuurlijk erg snel op de rechte stukken, dus ik probeerde van alles. Ik denk dat we het meeste plezier hadden. Ik weet niet of andere mensen dat hadden.” Het gevecht kon inderdaad op veel aandacht rekenen van de F1-regie. “Echt waar? Tja, ik probeerde van alles. Helaas waren we gewoon ongelofelijk langzaam dit weekend. Ik was de langzaamste van iedereen op de rechte stukken denk ik. Zodra ik uit de slipstream kwam ik nergens meer.”