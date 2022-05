Russell: "Auto was een compleet ander beest in de kwalificatie"

George Russell sloot de vrijdag in Miami als snelste af, maar liet toen weten geen idee te hebben waar het tempo ineens vandaan kwam. Mercedes probeerde in de derde training een andere afstelling op de auto van Russell uit, maar besloot voor de kwalificatie terug te gaan naar de eerdere configuratie. De Britse coureur kwam echter niet verder dan Q2. Hij klokte de twaalfde tijd. Zijn beste rondetijd in de kwalificatie was twee tienden van een seconde trager dan zijn tijd in de tweede vrije training.

"Dit kwam voor mij eerst als een verrassing, maar het was geen verrassing meer toen ik eenmaal langer in de auto reed en ervaarde hoe het voelde", zegt Russell. "De auto was compleet anders. We hadden veel last van porpoising en begrepen niet echt waarom, dat maakte het uiteindelijk ook zo lastig. Het is ook de eerste keer dat ik het een hele bocht lang voelde. Ik stuiterde echt door de vierde en vijfde bocht. Ik was trager dan vrijdag, terwijl de rest een seconde sneller ging."

Lees ook: De extreme aanpak van Mercedes aan de voorvleugel

Mercedes kampt al wedstrijden lang met porpoising en kan daardoor niet de strijd aangaan met Ferrari en Red Bull Racing. Russell worstelde met een gebrek aan stabiliteit aan de achterkant van zijn auto, ondanks dat hij besloten had terug te grijpen naar zijn afstelling van de tweede oefensessie. Volgens de Engelse coureur was porpoising het grootste probleem dat hem weerhield in Q3 te geraken. "De achterkant schiet alle kanten op. Er is daar geen stabiliteit", vervolgt hij. "Vrijdag vlogen we door de eerste sector en had ik veel vertrouwen in de auto. Zaterdag was het ineens een compleet ander 'beest' en we begrijpen niet waarom."

Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton haalde Q3 wel en klokte de zesde tijd, achter de beide auto's van Ferrari en Red Bull. De zevenvoudig wereldkampioen moest ook voormalig teamgenoot Valtteri Bottas voor zich dulden. De Brit geeft toe dat het tempo in de kwalificatie anders was. "Ons tempo in de derde training kwam als een verrassing, we stonden vrij ver naar achteren", aldus Hamilton. "Ik was daarom best zenuwachtig bij het ingaan van de kwalificatie. We hebben niet echt een stap naar voren gezet, we moeten er wel aan blijven werken."

Blik met Motorsport.com vooruit op de Grand Prix van Miami