Charles Leclerc bungelt op de tiende plaats in het rijderskampioenschap door een reeks teleurstellende resultaten in de openingsfase van het seizoen. De eerste drie races van dit seizoen zijn niet te vergelijken met de raketstart die de Monegask vorig jaar beleefde, toen de Ferrari-coureur nog door iedereen werd aangewezen als titelfavoriet. Nu is het Leclerc die twee keer uitvalt in drie races, nadat zijn concurrent en uiteindelijke wereldkampioen Max Verstappen in 2022 hetzelfde overkwam. Toch ziet het lot van de Monegask er een stuk minder rooskleurig uit, aangezien de Scuderia de aansluiting naar de top op het gebied van pace ook is verloren.

Zijn tweede uitvalbeurt van het seizoen gebeurde al in de eerste ronde van de race in Melbourne. Leclerc probeerde buitenom te gaan bij Stroll, die op zijn beurt terecht kwam in de welbekende sandwich. De Canadees tikte Leclerc op het achterwiel, waardoor laatstgenoemde vast kwam te zitten in de grindbak. Na het terugzien van de beelden wijst de coureur van Ferrari geen schuldige aan voor het incident, nadat de stewards hetzelfde hadden besloten. “Ik nam zo min mogelijk risico in bocht één”, reflecteert Leclerc op zijn start. “In bocht drie was ik eigenlijk niet van plan om iemand in te halen, maar Lance moest ineens hard remmen omdat Fernando [Alonso] hetzelfde deed. Daardoor zag ik een gat aan de buitenkant van de bocht, en ik ging ervoor. Helaas moest Fernando nog meer remmen, waardoor Lance zich tussen mij en hem in bevond en we contact hadden. Ik geef hem uiteraard hier niet de schuld van. Ik denk dat het een race-incident was.”

Artikel gaat verder onder de video

Leclerc valt uit in de eerste ronde

Leclerc heeft in 2023 65 punten minder behaald dan in de eerste drie races van 2022. De Monegask geeft toe gefrustreerd te zijn dat hij nog maar zes punten op zijn naam heeft staan. “Momenteel wil ik vooral een keer een probleemloos weekend rijden, in plaats van bezig zijn met de langetermijndoelen. Mijn eerste prioriteit is een race zonder penalty’s of onvoorziene omstandigheden. Als ik dan het momentum heb, kunnen we gaan kijken wat er mogelijk is”, sluit de vijfvoudig Grand Prix-winnaar af.