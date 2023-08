Waarom Vasseur tegenstander van verruimen budgetplafondregels is

Terwijl het racegeweld tijdens de Grand Prix van België volop bezig was, werd er achter de schermen door de F1 Commission gesproken over onder andere het verruimen van de regels van het budgetplafond. Williams-teambaas James Vowles was de initiator van de gesprekken over dit onderwerp, zijn team wil meer investeren in de faciliteiten. Volgens de Brit zijn de faciliteiten van zijn team flink verouderd.

Er hebben tijdens de onderhandelingen verschillende opties op tafel gelegen. Het voorstel van Vowles was daar één van, maar ook andere teams die specifieke investeringen in onderdelen van het team willen doen hebben een voorstel ingediend. Tot overeenstemming kwam de commissie echter niet, waardoor een definitieve beslissing nog op zich laat wachten. Ferrari-teambaas Frederic Vasseur laat weten dat hij tegenstander is van het verruimen van het budgetplafond.

"We hebben deze set regels", antwoordde de Fransman op een vraag van Motorsport.com. "En hoewel we vaak de regels tussendoor veranderd hebben, is volgens mij het huidige succes van de Formule 1 te danken aan de stabiliteit. Als we elke week de regels gaan veranderen omdat iemand ergens een probleem mee heeft of ergens in wil investeren, verdwijnt deze stabiliteit. De teams willen dan steeds meer ruimte. Nu wil Williams de faciliteiten aanpakken, de volgende keer wil een andere renstal nieuwe trucks of een nieuwe simulator bouwen." De teambaas benadrukt dat het budgetplafond met een reden bedacht is: "Het brengt stabiliteit, het verkleint de niveauverschillen en de teams hebben meer kansen om winst te boeken. Ik ben voorstander van de richting die we met deze regels op zijn gegaan, anders is dit het einde van het budgetplafond."

Vasseur: Gelijktrekken motoren geen goed idee

Naast de verruiming van het budgetplafond is er ook gesproken over het gelijktrekken van de motorprestaties. Alpine wil graag de ruimte krijgen om, ondanks de 'engine freeze', meer performance uit hun Renault-motor te halen. Vasseur verklaart dat zijn team ook daar geen voorstander van is: "We hebben met het instellen van de 'engine freeze' besloten dat we in bijzondere gevallen teams de ruimte kunnen geven betere motoren te bouwen. Ik ben er echter niet van overtuigd dat Renault zo ver van de rest af staat."

Eén van de opties om de prestaties gelijker te maken, is de fuel-flow voor de Renault-motoren te verhogen. Dat is voor de 55-jarige Vasseur geen goed idee: "Dat moeten we niet doen. We kunnen de motorfabrikant of het team de ruimte geven om wat meer te ontwikkelen, maar we moeten ze geen voorsprong geven. Dan krijgen we een balance of performance."