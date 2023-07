Bandenwarmers blijven in Formule 1: Dit heeft F1 Commission besloten

Tijdens de Grand Prix van België spraken teams niet alleen over het raceweekend zelf en over de weersverwachting, maar ook over diverse andere onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van de sport. De meest in het oog springende beslissingen hebben zoals Motorsport.com al kon melden betrekking op het eventuele verbod op bandenwarmers, het gelijktrekken van de motorprestaties en het verhogen van de financiële bovengrens om de faciliteiten op orde te brengen.

Op sportief vlak is het al dan niet in de ban doen van bandenwarmers het voornaamste punt gebleken. De FIA gaf bandenproducent Pirelli opdracht om rubber te ontwikkelen dat zonder bandenwarmers kan werken, hetgeen F1 zou helpen om de duurzaamheidsdoelen te halen. Inmiddels zijn er al diverse tests met de teams uitgevoerd. Erg enthousiast waren de teams en coureurs daar niet over. Men acht het te gevaarlijk om met deze brute bolides op koude banden de baan op te gaan. Daarom heeft de Formula 1 Commission na een stemming onder teams een stokje gestoken voor de introductie in 2024. Volgend jaar wordt er verder getest met het oog op een eventuele introductie in 2025. Het betekent concreet dat een meerheid van de formaties tegen een verbod op bandenwarmers is.

Deze beslissing zal door Max Verstappen met open armen worden ontvangen. De Nederlander toonde zich op de donderdag van de Grand Prix van België al niet enthousiast over het plan. "Ik denk niet dat we die richting op moeten gaan", zei hij op een vraag van Motorsport.com. "Het is extreem lastig om met deze auto's zonder bandenwarmers te rijden. Mensen weten waarschijnlijk niet hoe lastig het is om in een auto met duizend pk te rijden, zelfs al om die de pitstraat uit te rijden. Als de baan dan ook nog een beetje glad is, dan wordt het helemaal link. Bovendien wordt het racen er niet beter van. Als die banden zonder warmers eenmaal op temperatuur zijn, is het net kauwgom."

Gelijktrekken van motoren nog nader besproken

De Formula 1 Commission heeft eveneens gesproken over de mogelijkheid om de prestaties van de power units gelijk te trekken. Alpine diende een verzoek in voor een aanpassing, aangezien de Franse fabrikant ongeveer dertig pk tekortkomt ten opzichte van de overige motorfabrikanten. De FIA heeft de onderlinge verhoudingen in de eerste seizoenshelft in de gaten gehouden en erkent dat er verschillen bestaan. De aanwezige motorfabrikanten gaven toestemming om de kwestie voor te leggen aan de Power Unit Advisory Committee. Zij kijken welke oplossingen er mogelijk zijn. Dit wordt vervolgens weer teruggekoppeld aan de fabrikanten en de teams voor verder overleg en een definitieve stemming.

Net als het motorenverhaal wordt ook het eventueel verhogen van het budgetplafond voor de faciliteiten nog teruggekoppeld naar een specifieke werkgroep. Die gaat onderzoeken hoe teams als Williams wellicht extra speelruimte kunnen krijgen, zodat ze de structurele achterstand deels ongedaan kunnen maken. Ook dit zal dan later worden teruggekoppeld en ter stemming worden gebracht. Tot slot heeft de Formule 1 de data voor de F1-wintertest 2024 officieel vastgesteld. De testdagen zullen zoals eigenlijk al wel bekend was in Bahrein worden afgewerkt, van 21 tot en met 23 februari 2024.