Vasseur: Strategische gok met Sainz kostte ons niet P2 bij constructeurs

Carlos Sainz moest na een tegenvallende kwalificatie van de zestiende plaats beginnen, wat de aanval van Ferrari op Mercedes om de tweede plaats bij de constructeurs een grotere uitdaging maakte. Ferrari moest vier punten inlopen op Mercedes om aanspraak te maken op meer prijzengeld. Sainz begon op de harde band en maakte in ronde 23 zijn eerste pitstop. Hij verruilde de harde band voor een nieuwe set van de harde band, waardoor de Spanjaard hoe dan ook nog een pitstop moest maken om aan het reglement te voldoen. Het team haalde hem echter niet naar binnen in de slotfase en gokte het eerder op een safety car die er niet zou komen. Daardoor moest hij in de voorlaatste ronde alsnog een pitstop maken, maar uiteindelijk viel hij uit vanwege motorproblemen.

Zo ging die tweede plaats bij de constructeurs naar Mercedes, al deelt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur niet de gedachte dat deze strategische gok een kans op die P2 heeft gekost. "Als je in ronde twintig een pitstop maakt, heb je geen andere keuze dan een nieuwe set van de harde band te monteren", zegt Vasseur. "Als je de mediums pakt, moet je in ronde 30 naar binnen komen. Het plan was – tenminste, ik weet niet of dat het plan was – om van hard naar hard te gaan en dan te hopen op een safety car of een rode vlag." Volgens Vasseur lag het echter niet aan de strategie, maar aan een gebrek aan snelheid waardoor Sainz buiten de punten zou vallen. "We hadden niet de snelheid vandaag en in dit geval zijn alle strategieën slecht."

Wat dan het oorspronkelijke plan was voor deze race? "[Een pitstop in] ronde 35 of zoiets, om het tegenovergestelde te doen. De rest reed vijftien tot twintig ronden op de mediumbanden en iets van veertig op de harde band. Het doel was om veertig ronden op de harde band te rijden in het deel van de race dat we vrije lucht hadden, om zo te proberen het nadeel te compenseren." Vasseur is er in ieder geval van overtuigd dat een start op de mediumbanden niets aan de situatie hadden veranderd. "Je kunt altijd proberen om de race opnieuw te doen en zoiets te zeggen, maar ik denk het niet. Het probleem was het tempo, niet de harde band of de mediumband. Hij reed op dezelfde banden als Charles. We hadden een probleem en moeten dat zien te begrijpen. Het lag helemaal niet aan de strategie."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Abu Dhabi