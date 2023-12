In 2022 was Ferrari de enige Formule 1-renstal die Red Bull Racing het vuur na aan de schenen kon leggen, maar dit seizoen werd die lijn niet doorgetrokken. De Italianen reisden vol goede moed af naar de eerste Grand Prix in Bahrein. Daar bleek al snel dat de SF-23 niet competitief genoeg was. Met name qua race pace op circuits met hoge downforce kon het team geen vuist maken ten opzichte van de oppermachtige RB19. Tegen het einde van het seizoen ging het beter voor de Scuderia, met als hoogtepunt de winst in Singapore. Ferrari-teambaas Frederic Vasseur waakt echter voor al te veel optimisme voor 2024. "Ik denk dat de verwachtingen aan het begin van het jaar te hoog waren", noemt de Franse teambaas. "We hadden na een paar rondjes in Bahrein - en een eigenlijk al in de simulator voor Bahrein - al door wat onze situatie was."

De verwachtingen konden dus niet waargemaakt worden. Vasseur kan zich nog een paar races herinneren waar de klappen het zwaarst waren en prijst de manier waarop zijn team daarmee omging. "Ik wil graag van dit seizoen in het achterhoofd houden hoe het team reageerde. We hadden moeilijke races in Jeddah, Miami, Spanje en Zandvoort", noemt de teambaas. "Zandvoort is nog niet heel lang geleden en daar werden we bijna op een ronde gezet. Vergeleken met Zandvoort hebben we als collectief een grote stap voorwaarts gezet en dat is gunstig voor onze toekomst. We kunnen op deze progressie voortbouwen voor volgend jaar."

Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc spraken meermaals de hoop uit dat in 2024 het Red Bull moeilijker wordt gemaakt, maar Vasseur houdt een grote slag om de arm. De 55-jarige teambaas weet namelijk ook dat de Oostenrijkse concurrent de eerste van de topteams was die de focus verlegde naar de auto voor 2024. "Ik weet niet of het volgend jaar beter wordt, dat weet niemand", noemt de Fransman. "Maar je weet wat je zelf doet in deze business en het is altijd een kwestie van vergelijken. Je kan zelf een seconde sneller zijn, maar als de andere teams anderhalve seconde sneller zijn zie je er slecht uit. Maar als zij een halve seconde vinden, dan ben je ineens een held. Ik wil niet te optimistisch zijn, want dat was waarschijnlijk een van onze problemen van dit jaar." Het doel voor Ferrari is voor 2024 dan ook gezet. "We moeten gefocust zijn op wat we doen en niet denken aan de uitkomst in het kampioenschap voordat die gewonnen is of voor Bahrein al denken aan het uitdelen van de prijzen."