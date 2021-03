Tost over Tsunoda: "Hij zal zeker wereldkampioen worden"

Tsunoda verbaasde vriend en vijand al door tijdens de wintertest in Bahrein achter Max Verstappen de op één na snelste tijd te laten noteren. En tijdens de openingsrace van het seizoen, afgelopen weekend op hetzelfde Bahrain International Circuit, zag hij een sterk F1-debuut beloond worden met een negende plaats en zijn eerste twee WK-punten.

Die prestatie deed F1-directeur Ross Brawn al watertanden en ook Franz Tost is onder de indruk van zijn kroonjuweel, zo laat de Oostenrijker weten in de podcast AvD Motor & Sport Magazin van het Duitse Sport1. “Yuki is een buitengewoon talent. Je moet zijn rijvaardigheid op het allerhoogste niveau prijzen. Hij is zeer vastberaden, hij is gefocust, hij heeft het nodige zelfvertrouwen. Hij is mentaal zeer sterk. Dat heeft hij in het verleden al bewezen. Je moet niet vergeten dat hij nog maar twee jaar geleden van Japan naar Europa kwam, meteen in de Formule 3 reed en daar heel goede resultaten behaalde, zelfs races won.”

Waar veel Japanners moeite hebben met de overgang naar Europa, daar wist de 20-jarige Tsunoda zich wonderwel snel in zijn element te voelen in zijn nieuwe omgeving. “Het is een totaal andere cultuur. Om je hier te laten gelden, op nieuwe circuits, met een nieuw team, met mensen die je niet kent, moet je heel sterk in je hoofd zijn. Hij bewijst dat keer op keer.”

Na zijn één seizoen in de Formule 3 en het Euroformula-kampioenschap, stapte Tsunoda vorig jaar direct over naar de Formule 2, de laatste opstapklasse naar de Formule 1. “Hij was de beste rookie van het jaar, werd uiteindelijk derde en won races. Wat indruk op me maakte was zijn optreden in Oostenrijk, waar het pijpenstelen regende en hij de race leidde. Hij won die race uiteindelijk niet, maar dat kwam vanwege een probleem met de radio waardoor hij te laat werd binnengehaald. Maar hij werd wel tweede en de manier waarop hij dat deed was klasse.”

Gevraagd naar de grote kracht van Tsunoda, zegt Tost dat de Japanner extreem goed is in het inschatten van zijn snelheid, vooral in snelle bochten. “Hij heeft een ongelooflijk gevoel voor de auto bij het ingaan van de bocht richting de apex en hij is ongelooflijk sterk in het gebruik van de remmen.” Daarnaast prijst Tost de winnaarsmentaliteit van Tsunoda. “Ik hield echt van zijn inhaalmanoeuvres, hij ging voor alles of niets. Dat zelfvertrouwen is belangrijk." En dus wacht de Japanner een grote toekomst, verwacht Tost. "Wat belangrijk is met Yuki is dat de leercurve steeds hoger wordt. Je vertelt hem niet iets dat in zijn linkeroor naar binnen gaat en in zijn rechteroor naar buiten, het blijft in zijn hersenen hangen. Hij is echt leergierig. En hij brengt het in praktijk, onmiddellijk. En dat is een heel beslissende stap. Hij zal zeker wereldkampioen worden."