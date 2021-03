Tost: "Perez weet dat hij geen kans maakt tegen Verstappen"

Verstappen krijgt met Perez zijn derde nieuwe teamgenoot sinds Daniel Ricciardo eind 2018 vertrok bij Red Bull Racing. Het avontuur van Alexander Albon kwam afgelopen winter (voorlopig) ten einde, nadat hij een tegenvallend seizoen draaide in 2020. De Britse Thai was halverwege 2019 de vervanger van Pierre Gasly, die zijn draai niet wist te vinden bij Red Bull en al na twaalf races werd vervangen. Na zijn terugkeer bij Toro Rosso, dat in 2020 overging in AlphaTauri, hervond de Fransman zijn goede vorm. De ultieme beloning volgde in de GP van Italië, waar Gasly een onverwachte, prachtige overwinning pakte voor het kleine Italiaanse team.

Tost wijt het mislukte Red Bull-avontuur van Gasly aan twee factoren: de eerste is een auto die zich niet gedroeg zoals hij wilde, de tweede is de teamgenoot die hij bij het Oostenrijkse team had. “Hij had Max Verstappen als teamgenoot. En Max, die sloopt iedereen naast hem, met uitzondering van een enkeling”, vertelde de teambaas van AlphaTauri in gesprek met onze Duitse collega’s van Motorsport.com. “Als je daar als nieuweling heengaat met een zeer hoog verwachtingspatroon, dan ga je ten onder als je daar een Max Verstappen aan je zijde vindt die op dat moment vier of vijf jaar F1-ervaring heeft, een van de snelste coureurs van het veld is en je een auto treft die zich niet gedraagt zoals jij dat wil.”

Nadat ook de inzet van Albon niet tot het gewenste resultaat leidde bij Red Bull, namelijk een grotere rol spelen in het kampioenschap voor constructeurs, heeft de renstal met Perez voor het eerst sinds 2007 een coureur van buiten het eigen opleidingsprogramma gehaald. “Als de auto bij hem past, gaat Perez zeker voor goede klasseringen zorgen”, verwacht Tost. Desondanks ziet hij de Mexicaan niet als winnaar uit de bus komt in de onderlinge strijd met Verstappen. “Hij zal zijn stempel drukken en veel punten sprokkelen, maar hij laat zich niet breken door Verstappen omdat hij weet hoe snel hij is. Perez weet wel dat Max hem gaat buigen en dat hij geen kans heeft.”