Tost lovend over Gasly: "Behoort tot de absolute topcoureurs"

De 25-jarige Pierre Gasly finishte de Grand Prix van Azerbeidzjan op een even onverwachte als verdiende derde plaats. Na zijn tweede plaats in Brazilië (2019) en zijn overwinning vorig jaar op Monza, is de Fransman bij AlphaTauri (en voorloper Toro Rosso) succesvoller dan illustere voorgangers als Sebastian Vettel, Max Verstappen of Daniel Ricciardo.

Teambaas Franz Tost schaart Gasly inmiddels onder de beste coureurs van het veld. “Die derde plaats was heel belangrijk voor hem en voor zijn zelfvertrouwen”, aldus de Oostenrijker. “Pierre heeft het [dit seizoen] altijd goed gedaan, maar we konden hem in Portimao en ook een beetje in Barcelona geen echt goede auto bieden. Maar in Monaco en ook in Baku sloegen we terug. Hij staat er, en hij behoort voor mij tot de absolute topcoureurs, want hij haalt alles uit de auto, maakt geen fouten, en brengt punten mee naar huis.”

Gasly zelf is ambitieus en zou eigenlijk wel een stapje hogerop willen, maar ondanks zijn goede vorm lijkt een terugkeer naar topteam Red Bull uitgesloten. Hier en daar wordt er dan ook gespeculeerd dat de Fransman mogelijk naar Alpine zou willen vertrekken, maar Tost is nog lang niet zover om zijn eerste coureur te laten gaan. “Ik hoop dat hij bij ons blijft. We moeten nu, met het kostenplafond, zien of we hem een fatsoenlijke en competitieve auto kunnen geven. En dan is er [voor hem] geen reden om te veranderen [van team]”, zegt Tost, die er overigens wel aan toevoegt dat niet hij over de rijderskeuze van AlphaTauri gaat. “Het is hoe dan ook een beslissing van Red Bull, wie er rijdt.”

Nieuwe filosofie

Tost erkent dat AlphaTauri er sinds vorig jaar een ietwat andere filosofie op is gaan nahouden. Niet langer wil het team alleen maar coureurs opleiden, het wil ook – met het oog op het nieuwe reglement van 2022 – tenminste één ervaren coureur in dienst hebben. “Dat is belangrijk. Vooral volgend jaar, met de nieuwe reglementen. We hebben een benchmark nodig, we moeten weten waar we naartoe moeten met de set-up van de auto. Dat is niet mogelijk met twee jonge coureurs, of twee onervaren coureurs.”