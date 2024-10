Franco Colapinto maakt niet alleen indruk op de baan, sinds hij in Italië het Williams-stoeltje van Logan Sargeant heeft overgenomen. Ook tijdens de persconferenties steelt de 21-jarige Argentijnse coureur regelmatig de show met zijn altijd oprechte, dikwijls gevatte en doorgaans ook vrij lange antwoorden op de vragen van de media. Voor de pers is het geweldig om een rijder te hebben die zo uitgebreid vertelt, maar tijdens de debrief met de engineers is het niet altijd even praktisch als de coureur lang van stof is. Race-engineer Gaetan Jego drong er dan ook bij Colapinto op aan om minder woorden te gebruiken om zichzelf duidelijk te maken, zo laat hij weten in een exclusief interview met Motorsport.com.

"Ik denk dat hij de auto goed begrijpt", antwoordt de Fransman op de vraag hoe goed de feedback is die Colapinto geeft. "Hij is vrij gedetailleerd. Soms moet ik hem een beetje helpen om iets wat hij voelde te duiden en te verwoorden, maar voor de rest is zijn feedback niet heel anders dan die van Alex. Ook in de sim is hij altijd behoorlijk gedetailleerd en kan hij vrij goed uitleggen welke kant we op moeten en waar de beperkingen van de auto liggen."

In het begin was de feedback echter te uitvoerig. "Hij houdt ervan om te praten", zegt Jego, die eerder de race-engineer van Sargeant was en daarvoor met Nicholas Latifi samenwerkte, met een lach. "Dat zie je waarschijnlijk ook wel aan de interviews die hij geeft! Ik heb hem echter op het hart gedrukt dat hij beknopt moet blijven in zijn feedback. Dat hij soms een beetje te lang doorgaat op iets, maar dat zal wel zijn Latijns-Amerikaanse inborst zijn. De mensen daar zijn erg expressief, heel anders dan in noordelijker gelegen landen als Engeland, waar mensen vaak gelijk ter zake komen."

"We zijn bezig om hem in te tomen", gaat de race-engineer verder. "Maar volgens mij heeft hij zich op dat vlak al goed verbeterd. Het is iets waar we in het begin al aan hebben gewerkt, toen we simulatorsessies deden. Ik herinner me nog dat ik na zijn eerste run in de sim papier tekort kwam om al zijn opmerkingen op te schrijven. Maar tegenwoordig is hij een stuk beknopter, al is er nog altijd wel wat ruimte voor verbetering. En volgens mij is het geven van feedback op een korte en bondige manier ook gewoon een goede oefening, want het helpt je om alles scherp te krijgen in je hoofd. Maar het gaat steeds beter."

Efficiënt communiceren is een absolute must in de Formule 1. "Je hebt tijdens de vrije trainingen, bijvoorbeeld, maar heel weinig tijd tussen de runs", legt Jego uit. "Je hebt soms maar negentig seconden tot twee minuten om met je coureur te praten, alvorens het alweer tijd is voor de volgende run. De communicatie moet dus heel effectief zijn. Volgens mij gaat dat op dit moment wel oké bij hem."

Schattig en bescheiden

Jego geniet van de samenwerking met Colapinto. "Hij is erg aimabel. Iedereen houdt van hem, denk ik. Het is onmogelijk om niet van hem te houden!", stelt hij. "Hij is een schat, dat is volgens mij het goede woord. Maar hij is ook verdomd snel. Ik denk we allemaal verrast waren over hoe snel hij is. Hij was hier natuurlijk niet geweest als we niet dachten dat hij snel kon zijn, maar we hadden niet verwacht dat hij zo hard zou gaan."

Volgens Jego is Colapinto na zijn F1-promotie een erg bescheiden persoon gebleven, maar zou het voor hemzelf eigenlijk beter zijn als hij iets zelfzuchtiger zou worden. "Toen hij simsessies bij ons kwam doen, bleef hij de bus nemen om van zijn hotel bij de fabriek te komen. Hij weigerde om met de taxi te komen. Ik zei tegen hem: 'Je bent nu Formule 1-coureur. Je moet de privileges die je hebt gebruiken. Je moet jezelf beschermen en alles wat je krijgt aangeboden en het leven makkelijker kan maken, benutten. Op een zeker moment stemde hij in, dus nu komt hij met de taxi."

"Hij is natuurlijk gewend aan hoe het eraan toegaat in de raceklassen onder de Formule 1", draagt Jego als verklaring aan. "Maar langzaam maar zeker begint hij door te krijgen hoe anders de F1 is in vergelijking met alles wat hij hiervoor heeft gedaan. Maar dat is ergens ook wel verfrissend, als ik eerlijk ben."

Voorname taak

Colapinto heeft nog vijf raceweekenden bij Williams voor de boeg, waarna hij voor volgend seizoen plaats moet maken voor Carlos Sainz. Voor de rookie ligt een belangrijke taak weggelegd in de resterende races van 2024. "We staan momenteel achtste in het kampioenschap. Ik weet zeker dat het gevecht met Alpine [dat negende staat] helemaal tot het einde zal duren. Maar als beide kanten van de garage sterke weekenden blijven afleveren, zouden we misschien nog hoger kunnen eindigen in het kampioenschap. Dat is wel iets waarnaar we willen kijken", klinkt het ambitieus.

Wat betreft Colapinto zelf: "Hij moet gewoon doorgaan met wat hij doet en zo dicht mogelijk bij Alex zien te blijven. Hij moet niet het idee hebben dat hij Alex per se moet verslaan. We willen gewoon dat beide wagens voor de punten meedoen en ik denk dat dat mogelijk is. Er zijn acht auto's sneller dan wij, maar daarachter zit het dicht bij elkaar. Als hij, net als Alex, elke keer goed werk blijft leveren, dan is het haalbaar om met beide wagens in de punten te eindigen. En op die manier kunnen we de achtste plek steviger in handen krijgen en kunnen we zelfs dus misschien aan een plek hoger gaan denken, ook al lijkt P7 nu nog vrij ver weg te zijn", wijst Jego op het verschil van negentien punten met het RB F1 Team.