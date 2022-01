Foto’s: De grindbak is terug op circuit Spa-Francorchamps

Als onderdeel van een investering van 80 miljoen euro ondergaat het circuit van Spa-Francorchamps deze winter een ingrijpende metamorfose. Een deel van de faciliteiten rondom het circuit wordt opgeknapt, terwijl ook de baan zelf onder handen wordt genomen. De directie van het legendarische circuit wil de diversiteit aan activiteiten op de baan vergroten, waardoor er vanaf dit jaar niet alleen auto-, maar ook motorraces worden verreden op het Ardennencircuit. Om in aanmerking te komen voor een FIM-licentie moet het circuit echter wel op een aantal punten onder handen worden genomen.

Naast de sloop en opbouw van een aantal tribunes, was in eerdere updates ook al te zien hoe vooral de uitloopstropen in een aantal bochten onder handen werden genomen. Inmiddels heeft het Ardennencircuit ook foto’s vrijgegeven van Pouhon en van de chicane vlak voor het opkomen van start/finish. Op beide punten heeft het grootste gedeelte van de geasfalteerde uitloopstrook plaats moeten maken voor de komst van een flinke grindbak. Direct naast de baan ligt nog wel een smalle geasfalteerde uitloopstrook.

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Met de aanpassingen aan Pouhon - de razendsnelle dubbele knik naar links - en de chicane zijn de grindbakken terug van weggeweest op het circuit van Spa-Francorchamps. Ook op andere punten van het circuit zal de in het verleden geasfalteerde uitloopstrook voor een groot deel plaats moeten maken voor gravel. Zo komt er bijvoorbeeld ook aan de buitenkant van La Source, Les Combes, Bruxelles en Blanchimont weer een grindbak te liggen.

De werkzaamheden aan de baan moeten voor de start van het nieuwe autosportseizoen gereed zijn. Een gloednieuw tribunecomplex aan de buitenkant van Eau Rouge zal naar verwachting eind april worden opgeleverd.

