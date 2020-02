Update Zandvoort: Asfalt in kombochten, medisch centrum geplaatst

In de voorbije week ging andermaal de meeste aandacht uit naar de twee kombochten. Zowel de Hugenholtzbocht als de Arie Luyendykbocht is inmiddels voorzien van een eerste asfaltlaag. Bij de veelbesproken laatste bocht voor start-finish gaat het in dit stadium om een onderlaag. De toplaag, waarvoor een speciaal asfaltmengsel is ontwikkeld, wordt volgens een woordvoerder in de praktijk getest en binnenkort helemaal aangebracht. Aan de naam van deze toplaag zal het in ieder geval niet liggen: Circuit Zandvoort heeft het mengsel omgedoopt tot 'The Flying Dutchman'.

Voor het geval coureurs in het Scheivlak letterlijk gaan vliegen, zijn er aan de buitenkant van deze blinde bocht alvast nieuwe veiligheidshekken geplaatst. Aan het Scheivlak zelf wordt overigens niet gesleuteld, waardoor deze 'old school' bocht intact blijft. Tot vreugde van alle puristen onder ons. Het bestaande karakter blijft overigens voor het grootste gedeelte van het circuit onaangetast, enkel bij de Tarzanbocht, de Mastersbocht en de Hans Ernstbocht zijn extra uitloopstroken aangelegd.

Naast alle werkzaamheden aan het circuit zelf - die trouwens eind februari klaar moeten zijn - wordt er ook gewerkt aan de randvoorwaarden en faciliteiten. Zo is men momenteel bezig met de verlengde pitboxen en is het medisch centrum ook al geplaatst. Dit laastgenoemde gebouw is volledig opgebouwd in Vroomshoop. Vervolgens is de creatie in zijn geheel naar Zandvoort vervoerd, waar het gebouw een prominente plaats heeft gekregen op het middenterrein.

Bekijk hieronder alle foto's van de recente werkzaamheden. Fotocredits: Essay Produkties - Chris Schotanus en Studio Dromo.

In beeld: De verbouwing van Circuit Zandvoort