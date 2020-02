Brawn: "Geen zorgen over veiligheid van kombochten in Zandvoort"

De terugkeer van Zandvoort deed nationaal maar zeker ook internationaal vele wenkbrauwen fronsen. Want was dat niet het circuit dat inmiddels zo achterhaald was en waar inhalen ook verdraaid moeilijk was? Het waren in ieder geval stereotypen die Brawn, sportief directeur van de Formule 1, in eerste instantie ook had. Maar met het evenement in het zicht is hij om. "Ik maakte me eerst zorgen hoe we er weer een goed circuit van zouden maken, maar nu we dat grotendeels hebben gedaan, zijn die zorgen er niet meer", verkondigt hij tijdens een exclusief interview met Motorsport.com.

Brawn maakte zich in eerste instantie vooral zorgen over het gebrek aan inhaalmogelijkheden. De DTM had het immers al lastig met inhalen op het duinencircuit, laat staan de Formule 1. "Maar het rechte stuk heeft nu een fatsoenlijke lengte gekregen", duidt hij op de banking van 32 procent in de Arie Luyendykbocht. Hierdoor kunnen coureurs er met open DRS doorheen en wordt die bocht als het ware een verlengstuk van het rechte stuk. "De eerste bocht zal hierdoor een zeer interessante plek worden", ziet hij de Tarzanbocht als voornaamste inhaalmogelijkheid. "En verder weet ik honderd procent zeker dat het prachtig gaat worden met al het publiek."

Geen angst voor Indianapolis 2005-scenario

Qua sfeer en spektakel heeft Brawn dus alvast hoge verwachtingen van het eerste weekend in mei. Maar hoe zit het dan met de veiligheid, kan dat aspect nog roet in het eten gooien? "Ik denk dat de banking heel spectaculair gaat worden. Ik zie wel allerlei opmerkingen over Indianapolis en de problemen die we daar [in 2005] hadden. Banking speelde daar inderdaad een rol in, maar de problemen waren veel fundamenteler dan dat. Ik verwacht dit jaar dan ook geen enkel probleem in Zandvoort. Bovendien heeft Pirelli ook al allerlei simulaties gedaan."

Die simulaties sterken Brawn in zijn optimisme: problemen worden namelijk niet voorzien. Ook al omdat een bandenoorlog, zoals die er destijds tussen Bridgestone en Michelin woedde, anno 2020 geen belemmerende factor meer kan zijn. "We zijn nu een kampioenschap met slechts één bandenleverancier. Hierdoor hebben we meer ruimte om [van hogerhand] te spelen met de bandendruk." De Formule 1 kan met andere woorden een hogere bandendruk opleggen aan teams om de veiligheid zo te garanderen. "Maar goed: op basis van alle data verwachten we geen problemen. Het wordt volgens mij gewoon een erg spectaculair circuit", sluit hij positief af.

Met medewerking van Jonathan Noble

Video: Het vernieuwde Circuit Zandvoort in beeld