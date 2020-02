VIDEO: Vernieuwd Circuit Zandvoort krijgt steeds meer vorm

Het werk aan het circuit an sich moet normaliter eind februari worden afgerond. Met de streefdatum in zicht zijn Circuit Zandvoort en diens uitvoerende partner VolkerWessels inmiddels de laatste fase van de verbouwing ingegaan. Die bestaat voor een aanzienlijk deel uit het asfalteren van de baan.

Op de nieuwe beelden is onder meer te zien dat de Arie Luyendykbocht is voorzien van een asfaltlaag. Het gebruikte asfaltmengsel is speciaal voor de kombochten in Zandvoort samengesteld. VolkerWessels gaf eerder al aan daarvoor continu te hebben overlegd met zowel Pirelli als ook Studio Dromo. De banking van 32 graden maakt de belasting voor bijvoorbeeld het rubber immers hoger dan normaal.

Balans tussen veiligheidseisen en 'old school' karakter

Naast het asfalt in de Luyendykbocht zijn op de beelden ook de nieuwe uitloopstroken te zien. Deze 'run-off areas' zijn te vinden bij de Tarzanbocht, de Mastersbocht en de Hans Ernstbocht. Circuit Zandvoort komt daarmee tegemoet aan enkele veiligheidseisen die bij een Grade One-licentie horen. Tegelijkertijd probeert het circuit wel zoveel mogelijk van de 'old school elementen' (grind en dus weinig uitloop) te behouden.

Als alle werkzaamheden aan de baan zijn afgerond, zal Zandvoort normaliter de benodigde Grade One-licentie krijgen. De formele keuring hiervoor moet nog plaatsvinden, maar is volgens de betrokkenen slecht een formaliteit. De FIA is in een eerder stadium immers al akkoord gegaan met de plannen. Als het circuit an sich klaar is, staan de resterende maanden in het teken van alle randvoorwaarden. Dan zal men naar eigen zeggen 'opbouwen naar het evenement', hetgeen concreet onder meer de plaatsing van tijdelijke tribunes betekent.

Video: Nieuwe dronebeelden van Circuit Zandvoort