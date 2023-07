Formule 1-wereld reageert op ontslag Nyck de Vries bij AlphaTauri

De druk op Nyck de Vries nam de afgelopen weken steeds verder toe. De Fries kon met de zeer matige AT04 weinig uitrichten in zijn rookieseizoen. Red Bull-adviseur Helmut Marko waarschuwde al na een handvol races dat de Nederlander zijn niveau moest opkrikken. Na de Britse Grand Prix was de maat vol voor de bikkelharde Oostenrijker, die met Daniel Ricciardo bovendien een interessante rijder achter de hand had. In de Formule 1-wereld wisselen verbijstering over het vroege ontslag van De Vries en enthousiasme over de rentree van Ricciardo elkaar af.

