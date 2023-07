Na het behalen van de Formule 2-titel in 2019 en de wereldtitel Formule E in 2020-2021 kreeg Nyck de Vries tijdens de Italiaanse Grand Prix van 2022 eindelijk zijn kans in de Formule 1. Als invaller van de zieke Alexander Albon leverde hij een geweldige prestatie door als negende te eindigen en twee punten te scoren voor Williams. Met die prestatie zette de coureur uit Uitwellingerga zich definitief op de kaart bij de Formule 1-teams en uiteindelijk was het AlphaTauri dat toehapte. Het zusterteam van Red Bull Racing zocht een vervanger voor de naar Alpine vertrokken Pierre Gasly en koos uiteindelijk dus voor De Vries aan de zijde van Yuki Tsunoda.

Nog geen jaar later is het avontuur van De Vries bij AlphaTauri echter alweer ten einde. Bronnen binnen het team hebben dinsdag aan Motorsport.com bevestigd dat hij zijn contract niet hoeft uit te dienen en dat de samenwerking per direct wordt beëindigd. Daarmee is de Grand Prix van Groot-Brittannië de laatste race van de Nederlander in dienst van de kleine Italiaanse formatie gebleken. Daarin eindigde hij op de zeventiende positie, een plekje achter teamgenoot Tsunoda. In tien optredens voor AlphaTauri heeft De Vries geen punten kunnen scoren, met een twaalfde plek in de GP van Monaco als zijn beste resultaat. Zijn plekje bij AlphaTauri wordt volgens de bronnen overgenomen door Daniel Ricciardo, die zodoende na slechts een klein half jaar weer terugkeert op de F1-grid. De Australiër reed eerder in 2012 en 2013 voor het team, dat destijds nog als Toro Rosso door het leven ging. Tijdens de aankomende race in Hongarije stapt Ricciardo al in de AT04.

De positie van de Fries stond al langere tijd onder druk. Al na vijf races voerde adviseur Helmut Marko de druk op door publiekelijk een gele kaart uit te delen. De Oostenrijker zei: "We hebben met De Vries gesproken en hij is dezelfde mening toegedaan als wij: hij moet zich verbeteren. De achterstand op teamgenoot Yuki Tsunoda, die het geweldig doet, is te groot. Om in voetballerstaal te spreken: Nyck kreeg de gele kaart, maar nog niet de rode. Als hij zich verbetert, zal een rijderswissel niet aan de orde zijn.” Sindsdien verbeterde de Nederlander zich, maar de prestaties bleven wisselvallig. Naar nu blijkt heeft hij zich niet voldoende verbeterd en heeft hij op Silverstone zijn laatste kilometers voor AlphaTauri gereden.