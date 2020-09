De afgelopen twee races op Italiaanse bodem leverden een enorm spektakel op. Met drie rode vlaggen, een zeer verrassende winnaar op Monza, het eerste podium van Alexander Albon op Mugello, stevige crashes en twee nulscores voor Max Verstappen viel er heel wat na te praten. De rust is inmiddels enigszins teruggekeerd en het circus maakt zich op voor een tripje naar Rusland.

De aankomende race vindt namelijk plaats op het Olympisch Park van Sochi. De lokale organisatie heeft het gebied waar in 2014 de Olympische Winterspelen plaatsvonden omgetoverd tot een modern circuit. Heel erg populair is het semi-stratencircuit niet, aangezien er weinig echte inhaalmogelijkheden zijn. Alleen het ellenlange rechte stuk richting de eerste bocht kan voor het nodige spektakel zorgen.

Dat de baan op het lijf geschreven is van Mercedes, bewijzen de statistieken. Sinds de GP in 2014 op de kalender verscheen kwam er alle jaren een zilverpijl als eerste over de meet. Lewis Hamilton won er reeds viermaal, teamgenoten Nico Rosberg en Valtteri Bottas zegevierden een keer. Kan iemand die hegemonie doorbreken?

Hoe laat begint de Grand Prix van Rusland?

De Russische Formule 1 GP vindt niet volgens het gebruikelijke tijdschema plaats vanwege het tijdverschil van één uur met Europa. Daardoor beginnen de sessies wat eerder dan we in Nederland gewend zijn. De eerste vrije training op vrijdag 25 september 2020 start om 10.00 uur Nederlandse tijd. De tweede trainingssessie begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. Zoals gebruikelijk duren deze trainingen anderhalf uur. Op zaterdagochtend gaat om 11.00 uur Nederlandse tijd het licht op groen voor de laatste training, die een uur duurt. De kwalificatie begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. De race start lokale tijd nog een uur eerder. De Grand Prix van Rusland vindt plaats op zondag 27 september 2020 en begint om13.10 uur Nederlandse tijd.

Tijdschema Formule 1 Grand Prix van Rusland 2020: