Formule 1 tijdschema: De vroege Grand Prix van Turkije

De laatste etappe van de ‘reis naar het onbekende’ is aangebroken. De Formule 1 was de voorbije weken te gast op de Nürburgring, Portimao en Imola: stuk voor stuk circuits die niet eens overwogen werden bij het opstellen van de oorspronkelijke kalender voor het seizoen 2020. Op de Duitse en Italiaanse baan was de Formule 1 al jarenlang niet meer te gast geweest, Portimao stond zelfs voor het eerst op het programma. Komend weekend keert men terug naar Istanbul Park, een circuit dat in 2011 voor het laatst gastheer was van een GP. De Turkse baan greep haar kans toen diverse ‘vaste’ circuits op de kalender moesten afhaken. De lokale autoriteiten garandeerden Liberty Media dat er een Formule 1-race georganiseerd kon worden. Daarom keert de sport weer terug naar de uitdagende baan nabij Istanbul.

Alle ogen zullen dit weekend gericht zijn op Lewis Hamilton. De Brit kan beslag leggen op zijn zevende wereldtitel, waarmee hij het recordaantal van Michael Schumacher evenaart. Afgelopen race schreef zijn werkgever Mercedes al geschiedenis met de zevende opeenvolgende titel bij de constructeurs, is het in Turkije de beurt aan Hamilton om historie te schrijven?

De laatste Grand Prix van Turkije werd een prooi voor Red Bull Racing. In die jaren domineerde het team uit Milton Keynes, wat resulteerde in vier opeenvolgende wereldtitels voor Sebastian Vettel. De Duitser won in 2011 ook de race op Turkse bodem, ten koste van teamgenoot Mark Webber. Fernando Alonso completeerde in de Ferrari het podium, voor Lewis Hamilton in de McLaren en Nico Rosberg voor Mercedes.

Hoe laat begint de Grand Prix van Turkije?

Vanwege het tijdverschil van twee uur met Istanbul krijgen de Europese fans een ander tijdschema dan gebruikelijk voorgeschoteld. De eerste vrije training begint op vrijdagochtend al om 09.00 uur Nederlandse tijd. Om 13.00 uur Nederlandse tijd gaat de tweede trainingssessie van anderhalf uur van start. Op zaterdagochtend begint de slottraining om 10.00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie start vervolgens om 13.00 uur. De Grand Prix van Turkije gaat om 11.10 uur Nederlandse tijd van start.

Tijdschema F1 GP van Turkije