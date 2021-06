Het zijn drukke tijden voor de Formule 1-coureurs en teams: de eerste triple header van het seizoen is in volle gang. Vanuit Paul Ricard reizen de teams zo’n 1.100 kilometer naar de Oostenrijkse Red Bull Ring. Daar verblijft het circus twee weken voor een back-to-back op de geliefde omloop.

Net als vorig jaar racet de Formule 1 twee opeenvolgende weekenden op de Red Bull Ring. Door de coronapandemie moesten ook dit jaar weer enkele Grands Prix geschrapt worden, en net als in 2020 bood de Red Bull Ring aan om twee opeenvolgende weekenden een race te organiseren. Dit weekend wordt de Grand Prix van Stiermarken verreden, vernoemd naar de regio Steiermark waarin het circuit gelegen is. Een week later staat de GP van Oostenrijk op de planning.

In 2020 was het precies andersom en vond eerst de Oostenrijkse GP plaats, een week later gevolgd door de Grand Prix van Stiermarken. De eerste race van het seizoen op de Red Bull Ring werd gewonnen door Mercedes F1-coureur Valtteri Bottas, terwijl Max Verstappen al vroeg in de race uitviel. De tweede GP werd een prooi voor wereldkampioen Lewis Hamilton, Verstappen eindigde als derde.

Tijden F1 GP van Stiermarken op de Red Bull Ring

Het Formule 1-circus houdt het gebruikelijke Europese tijdschema aan voor de Grand Prix van Stiermarken. Dat houdt in dat de vrijdagtrainingen om 11.30 uur en 15.00 uur van start gaan. Op zaterdag staat om 12.00 uur nog een laatste vrije training op het programma, alvorens de kwalificatie om 15.00 uur plaatsvindt. De Grand Prix van Stiermarken 2021 vindt plaats op zondag 27 juni om 15.00 uur.

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 25 juni 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 25 juni 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 26 juni 12.00u-13.00u Q1 Zaterdag 26 juni 15.00u-15.18u Q2 Zaterdag 26 juni 15.25u-15.40u Q3 Zaterdag 26 juni 15.48u-16.00u Race Zondag 27 juni 15.00u