F1-teambazen zien geen alternatief voor gridstraf na motorwissel

De Formule 1-coureurs mogen maximaal drie exemplaren van een krachtbron gebruiken, maar een groot aantal coureurs heeft het aantal toegestane motorcomponenten dit jaar al overschreden. Het levert de rijder in kwestie een fikse gridstraf op, waar ook titelkandidaten Lewis Hamilton en Max Verstappen al de dupe van zijn geweest.

Met nog vijf races te gaan is het vooral voor Hamilton onduidelijk of hij het de rest van het seizoen kan uitzingen met de motoronderdelen die de Mercedes-coureur nu nog op de plank heeft liggen. Er wordt dan ook gevreesd dat een nieuwe gridstraf wel eens een beslissende impact zou kunnen hebben op de uitkomst van het kampioenschap. Daarmee is opnieuw de discussie opgelaaid dat niet de coureur, maar alleen het team bestraft zou moeten worden voor een motorwissel. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is het echter nog niet zo simpel om daar een eenvoudige oplossing voor te vinden.

“Het strafsysteem dat we nu hebben voor de motoren is vrij robuust”, antwoordt Wolff op een vraag van Motorsport.com. “We moeten namelijk voorkomen dat er motoren gebouwd gaan worden die slechts een paar races op de top van hun kunnen presteren. Als je de reglementen op de schop gooit en een systeem invoert dat een coureur geen gridstraf oplevert, maar een team alleen punten kost voor het kampioenschap, dan ga je krijgen dat een team voortdurend nieuwe motoren in een auto hangt wanneer je coureur vecht om de rijderstitel.”

“Als we met een goed alternatief komen is het absoluut de moeite waard om er naar te kijken. Het is bovendien ook verwarrend voor nieuwe fans waarom een rijder de dupe wordt van een motorwissel en tien of vijf plaatsen wordt teruggezet op de grid. Het is absoluut niet geweldig, maar ik weet ook de oplossing niet.”

Aanpassen van de limiet de oplossing?

Diverse prominenten in de Formule 1 stellen dat drie motoren voor een seizoen met 22 races simpelweg te weinig is, maar McLaren-teambaas Andreas Seidl denkt niet dat het verhogen van het aantal toegestane motoren de oplossing is: “Ik begrijp dat al deze straffen niet ideaal zijn”, antwoordt de Duitser als Motorsport.com hem ernaar vraagt. “Maar ik zie heel eerlijk gezegd ook geen oplossing. Als je bijvoorbeeld besluit dat je vier in plaats van drie motoren mag gebruiken, zal uiteindelijk iedereen met vijf motoren per seizoen eindigen omdat we gewoon de motorstanden omhoog zouden draaien.”

“Het geeft uiteindelijk gewoon aan dat alle fabrikanten en teams elkaar dusdanig tot het uiterste drijven, dat we de technologie die we gebruiken op de absolute limiet gebruiken, en zelfs eroverheen pushen. Dat leidt tot problemen en dat moeten we op dit moment simpelweg accepteren.”

Horner wil vier motoren per seizoen

Christian Horner ziet het anders. De teambaas van Red Bull, dat volgend jaar in eigen beheer de motoren van Honda gaat runnen, vindt dat het aantal van drie motoren per seizoen omhoog zou moeten: “Ik ben nooit een fan geweest van twee of drie motoren per seizoen”, antwoordt de Brit op een vraag van Motorsport.com. “Uiteindelijk eindig je toch wel met vier motoren per jaar. We moeten er in de toekomst naar kijken.”

“Er wordt gesproken dat de limiet nog verder omlaag moet naar twee motoren voor het hele seizoen. In mijn ogen zou dat verkeerd zijn. Er zou een juiste balans moeten zijn.”