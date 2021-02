F1 verwacht minimaal tien jaar in Saudi-Arabië te racen

Op 5 december gaan de lichten op groen voor de eerste Formule 1-race in Saudi-Arabië. Een stratencircuit in de stad Jeddah is hiervoor het decor, maar de race gaat vanaf 2023 verreden worden op het speciaal daarvoor aangelegde circuit van Qiddiya. Targett-Adams, global head of race promotions bij de Formule 1, benadrukte dat het evenement onderdeel is van de Vision 2030-strategie van Saudi-Arabië. Dat is een programma waarmee het land zijn afhankelijkheid van de oliereserves wil verminderen en op andere vlakken juist wil investeren.

“We kijken er heel erg naar uit om daar te gaan racen, en het is een langetermijnvisie voor hoe we onze sport willen opbouwen in het Midden-Oosten”, vertelde Targett-Adams in een webseminar van Blackbook. “Met Abu Dhabi en Bahrein hebben we al succesvolle, langlopende relaties én twee geweldige partners in het Midden-Oosten qua racepromotie. Een nieuwe race bij op een locatie als Saudi-Arabië, met een jonge demografie, een grote bevolking, interesse in autosport en de automobielsector, en de mogelijkheid om de markt in Noord-Afrika en andere delen van het Midden-Oosten aan te boren geeft de F1 een heel interessant raamwerk. We kijken er dus enorm naar uit om er te racen en om de F1 in een nieuwe markt te lanceren, want dat is altijd spannend.”

Dat de Formule 1 geen driejarig contract heeft afgesloten met Saudi-Arabië lag al in de lijn der verwachting, maar duidelijkheid over de looptijd van het contract was er desondanks niet. Hoewel ze er geen exact aantal jaren aan wil vastknopen, verklaarde Targett-Adams wel dat het land in ieder geval de komende tien jaar op een race kan rekenen. “We kijken minimaal naar een decennium, zo niet langer”, zei ze. “Het is belangrijk dat je echt kunt investeren als je naar een belangrijke nieuwe markt als Saudi-Arabië gaat. Met hun visie voor 2030, wat ze proberen te bereiken en hun doelstellingen is die investering voor langere termijn zinvol voor de manier waarop ze de interesse in de F1 en autosport willen opbouwen in het land.”

Mensenrechtenkwesties belangrijk voor F1

De reputatie van Saudi-Arabië op het gebied van mensenrechten is alles behalve goed te noemen en de F1-race in het land heeft op dat vlak weer tot vragen geleid. Volgens Targett-Adams is de sport echt met het onderwerp bezig als er gesproken wordt naar nieuwe locaties. “Het is belangrijk om de vraag te stellen. Vanuit het perspectief van de F1 kiezen we ervoor om met onze partners in zee te gaan. We hebben een contractueel kader met onze verwachtingen op het gebied van mensenrechten en hoe wij en onze staf werken en behandeld willen worden. Met onze promotors en hun betrokkenen bij de overheid hebben we goede afspraken over die eisen. Het is dus iets waar we ons actief in verdiepen, we leren over die cultuur en de gewoonten, en we werken met onze promotors als het gaat om ons F1-evenement.”