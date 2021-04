Officieel: F1 verlengt contract met GP van Japan tot en met 2024

Het huidige contract van de Formule 1 en Mobilityland, de promotor van de Japanse Grand Prix, liep na de editie van 2021 af. Nu is er echter overeenstemming bereikt om de ontmoeting op Suzuka drie jaar langer op de F1-kalender te houden. Japan is er zodoende van verzekerd dat de race nog tot en met 2024 onderdeel uitmaakt van het F1-circus.

“We zijn echt verheugd dat de F1 nog drie jaar op Suzuka blijft racen”, zei F1 CEO Stefano Domenicali. “Japan heeft een bijzondere plek in de harten en geheugens van F1-fans over de hele wereld. Suzuka was gastheer van vele legendarische momenten van de sport, zo werden er elf wereldkampioenschappen beslist. De Japanse GP heeft altijd drama opgeleverd waarvan je op het puntje van je stoel gaat zitten, en ik ben zeer verheugd dat we de actie en spanning van de F1 naar de gepassioneerde Japanse fans kunnen blijven brengen.”

De eerste keer dat de Formule 1 een bezoek bracht aan Japan was in 1976, toen James Hunt op de Fuji Speedway beslag legde op de wereldtitel. Na een tweede editie in 1977 verdween de race van de kalender, totdat Suzuka in 1987 voor het eerst werd opgenomen op het programma. Het circuit, gelegen op zo’n vijftig kilometer van de stad Nagoya, stond sindsdien met uitzondering van 2007 en 2008 elk jaar op de kalender, tot de editie van 2020 werd afgelast vanwege het coronavirus. Suzuka is in de loop der jaren bij zowel fans als coureurs uitgegroeid tot een van de favoriete races van het jaar.

Ambitie: F1 laten groeien in Azië

De F1 heeft een grote, trouwe schare fans in Japan, en het perspectief voor de toekomst is goed. Dit jaar rijdt er met Yuki Tsunoda voor het eerst sinds 2014 weer een Japanner mee in de F1. Het verlengen van het contract met Mobilityland is echter niet alleen bedoeld om de populariteit van de F1 in Japan te vergroten. “De contractverlenging is onderdeel van ons voornemen voor de lange termijn om de sport verder te laten groeien in Azië”, maakte Domenicali het hogere doel duidelijk. De GP van Japan is niet de enige Aziatische ronde van het wereldkampioenschap. China en Singapore staan traditioneel ook op de kalender en de F1 zou in 2020 eigenlijk ook voor het eerst een bezoek brengen aan Vietnam.

Voor Suzuka betekent de contractverlenging met de Formule 1 dat de koningaklsse volgend jaar te gast is als het circuit zijn 60-jarig bestaan viert. “We willen onze dankbaarheid uitspreken richting de leden van de Formule 1, te beginnen met Mr. Stefano Domenicali, voor het geweldige begrip dat werd getoond tijdens de onderhandelingen”, zei vertegenwoordigend directeur Kaoru Tanaka van promotor Mobilityland. “In 2022 viert Suzuka Circuit zijn 60-jarig bestaan. Naast de Formule 1 Grand Prix van Japan die in 2022 en de daaropvolgende jaren wordt gehouden, gaan we voor de toekomst ook nog nieuwe uitdagingen aan. Tegelijkertijd koesteren we de historie en tradities van de sport, zodat we de fans hopelijk kunnen blijven voorzien van verrassingen, genot en emotionele ervaringen.”

De laatste editie van de GP van Japan vond plaats in 2019. Destijds won Valtteri Bottas, voor Sebastian Vettel en Lewis Hamilton.