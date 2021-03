Formule 1 lanceert trailer voor derde seizoen Drive to Survive

De productiemaatschappij Box to Box Films liep in 2020 voor het derde opeenvolgende jaar mee met de Formule 1 en daar komt dus het derde seizoen van Drive to Survive uitrollen. In tien afleveringen wordt ingegaan op grote en minder grote gebeurtenissen die gedurende het F1-seizoen plaatsvonden. Zo werd al aangekondigd dat onder andere het zware ongeval van Romain Grosjean in Bahrein de revue passeert. Daarnaast zal er ook de nodige aandacht besteed worden aan de invloed die het coronavirus op de Formule 1 heeft en staat ook de zevende wereldtitel van Lewis Hamilton in de spotlights.

Het nieuwe seizoen van de Netflix-hitserie gaat op 19 maart, ruim een week voor de start van het seizoen 2021, in première op het streamingplatform. Bij de bekendmaking van de releasedatum werd al een korte trailer getoond, maar het was nog wachten op de volledige officiële trailer. Twee weken voordat de afleveringen van het derde seizoen van Drive to Survive te zien zijn bij Netflix is die volledige trailer dus vrijgegeven.

“In het meest dramatische seizoen tot nu toe worden de fans wederom achter de schermen meegenomen, om te zien hoe de teams en coureurs met elkaar strijden in een jaar zoals geen ander”, leest de verklaring van de Formule 1. “Fans krijgen ongeëvenaarde toegang achter de schermen bij het seizoen 2020, waarin de sport vanwege het coronavirus dramatisch tot stilstand kwam in Australië en later in het jaar op spectaculaire wijze hervat werd in Oostenrijk. Intense gevechten, felle rivaliteiten, onverwachte podiumplaatsen en Lewis Hamiltons ongelooflijke zevende wereldtitel garanderen dat deze serie weer bomvol actie zit.”