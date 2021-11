Alfa Romeo: Te riskant om Pourchaire in 2022 al te laten debuteren

Alfa Romeo maakte in september al bekend dat Valtteri Bottas volgend jaar zal uitkomen voor de renstal uit Hinwil, maar het antwoord op de vraag wie volgend jaar de teamgenoot wordt van de Fin liet lang op zich wachten. Nyck de Vries werd gelinkt aan het tweede stoeltje, maar de strijd leek vooral te gaan tussen Antonio Giovinazzi en Formule 2-coureur Guanyu Zhou. Ook Colton Herta werd nog even in verband gebracht met een avontuur bij Alfa, maar de naam van de Amerikaan kon al snel doorgestreept worden toen de overnamegesprekken met Andretti op niets uitliepen.

Deze week maakte Alfa bekend dat het na dit seizoen afscheid neemt van Giovinazzi en Zhou volgend jaar laat debuteren in de Formule 1. Het team – dat nog altijd wordt gerund door Sauber – passeerde daarmee onder andere Theo Pourchaire, die deel uitmaakt van de eigen Sauber Academy en het in zijn eerste Formule 2-seizoen opneemt tegen Zhou. De Fransman staat momenteel vijfde in het kampioenschap, maar de stap naar de Formule 1 is volgens Alfa Romeo nog iets te groot voor de 18-jarige coureur.

“We hebben de laatste paar weken lange gesprekken met elkaar gevoerd”, sprak teambaas Frederic Vasseur in Qatar. “Voor zijn eerste seizoen in de Formule 2 doet hij het fantastisch, maar we mogen niet vergeten dat hij achttien maanden geleden nog in de Formule 4 reed.”

Sauber deinsde er in het verleden niet voor terug om piepjonge talenten te laten debuteren in de Formule 1. Zo mocht Kimi Raikkonen in 2001 al zijn F1-debuut maken voor de Zwitserse renstal toen hij pas 23 races in de autosport had gereden. De tijden zijn volgens Vasseur echter veranderd: “De stap van de Formule 4 naar de Formule 3 was enorm”, vervolgt Vasseur over Pourchaire. “Hij deed het goed in de Formule 3, hetzelfde geldt voor de Formule 2, waar hij dit jaar al won in Monaco. Maar de Formule 1-auto’s zijn zo complex tegenwoordig. We hebben daarnaast ook maar zes testdagen voor het nieuwe seizoen. In mijn ogen was het te riskant, te uitdagend, om hem nu al de stap te laten maken.”

Formule 2-titel in 2022 het doel

Pourchaire zal in 2022 genoegen moeten nemen met een tweede seizoen in de Formule 2, al zal hij ook meerdere malen zijn opwachting mogen maken in de Formule 1: “Het is voor hem veel beter om volgend jaar de Formule 2-titel als focus te hebben. Daarna zullen we wel weer zien. Hij zal zeker een aantal keren in actie komen tijdens een eerste vrije training. We zullen wat testdagen met hem doen en hem voorbereiden op de toekomst. Maar wanneer je rijdt in een kampioenschap als de Formule 2, is het winnen van de titel het belangrijkste. Je moet je niet blind staren op je voorbereiding op de toekomst en dat soort dingen. Ik wil dat hij kampioen wordt in de Formule 2.”

In tegenstelling tot Pourchaire is Zhou dit jaar bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 2. De Chinees ligt momenteel tweede in het kampioenschap en heeft in dienst van Alpine al de nodige Formule 1-testkilometers achter de rug. Op de vraag van Motorsport.com waarom Alfa Romeo de voorkeur heeft gegeven aan de Chinees hoeft Vasseur dan ook niet lang na te denken: “Hij rijdt voorin mee en heeft dit jaar al gewonnen in Bahrein en op Silverstone. In de Formule 2 zijn dat waarschijnlijk de meest veeleisende circuits. Bahrein vanwege het bandenmanagement en Silverstone vanwege de snelle bochten. Hij heeft een paar keer pole gepakt en hij zit er altijd goed bij. Hij is consistent en ik weet zeker dat hij het volgend jaar goed zal doen.”