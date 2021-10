Formule 1-coureurs testen nieuwe handschoenen in Turkije

Aanleiding was de crash van Romain Grosjean in de Grand Prix van Bahrein van vorig jaar. De auto van de Fransman veranderde daar in een vuurbal. Wonderwel kon Grosjean zelf een weg uit zijn auto vinden, hij hield er alleen brandwonden op zijn handen aan over. Het was voor de producenten van brandwerende kleding weer een motivatie om te zoeken naar verbeteringen in het materiaal. De focus lag daarbij op handschoenen, die uiteraard brandwerend moeten zijn maar coureurs tegelijkertijd een goed gevoel op het stuur moeten geven.

Voordat coureurs ermee konden testen moest de FIA toestemming geven om met materiaal te testen dat nog niet gehomologeerd was. Vrijdagochtend maakte de mondiale autosportbond bekend dat vijf coureurs dispensatie hadden gekregen. In totaal zijn vier verschillende merken betrokken bij de test. Lewis Hamilton en Carlos Sainz reden met materiaal van Puma, Daniel Ricciardo voor Sparco, Sebastian Vettel voor Alpinestars en George Russell voor OMP.

In een notitie lieten de stewards weten: “Sinds het begin van 2021 is de veiligheidsafdeling van de FIA bezig met onderzoek naar verbeteringen die we kunnen doen om handschoenen van coureurs hittebestendig te maken. De specifieke veranderingen van de handschoenen moeten meer veiligheid bieden, maar staan in balans met het comfort van coureurs en de vrijheid die coureurs moeten hebben om de wagens voor een langere tijd te besturen. Overwegende dat specifieke veranderingen alleen getest kunnen worden op het circuit, is toestemming gegeven voor een test. […] Deze producten zijn in essentie innovatief en kunnen daardoor nog niet gehomologeerd worden. De leden van de veiligheidsafdeling hebben recent toestemming gegeven voor het testen van prototype handschoenen in officiële sessies en gedurende testdagen van de Formule 1, Formule E, het WK Rally en het FIA WEC. Alle tests worden in het kader van onderzoek toegestaan.”

Wedstrijddirecteur Michael Masi heeft dit weekend de leiding over de test met de handschoenen.