In maart 2022 kondigde de Formule 1 aan dat er met ingang van 2023 weer een Grand Prix van Las Vegas op de kalender komt te staan. Deze eerste deal heeft een looptijd van drie jaar, wat betekent dat een plek op de kalender tot en met 2025 gegarandeerd is. Dat de koningsklasse veel langer te gast wil blijven in de stad die bekendstaat om zijn vele casino's, blijkt wel uit de aankoop van zo'n vijftien hectare grond voor de ontwikkeling van het pitgebouw en de paddock. Voor dat stuk grond werd een bedrag van omgerekend ruim 220 miljoen euro neergelegd.

In 2023, 2024 en 2025 kan de Formule 1 in ieder geval gebruikmaken van de nieuwe faciliteiten in Las Vegas, maar natuurlijk hoopt de koningsklasse op een langer verblijf in de staat Nevada. De eerste stappen op weg naar een langere verbintenis tussen F1 en Las Vegas worden momenteel echter al gezet, nog voordat de eerste editie van de race heeft plaatsgevonden. Op 7 februari buigt de Clark County Commission zich tijdens een vergadering over een resolutie, waarmee de raad de GP van Las Vegas voor de komende tien jaar wil erkennen als een jaarlijks evenement. Dat meldt de lokale zender FOX5. In de resolutie is onder meer opgenomen dat F1 niet ieder jaar ontheffingen en een speciale vergunning voor evenementen hoeven aan te vragen.

Als de resolutie wordt aangenomen, zet dat in principe alle seinen op groen om de Grand Prix van Las Vegas tot en met 2032 op de F1-kalender op te nemen. "Onze huidige overeenkomst voor een jaarlijkse race loopt tot en met 2025. Dat gezegd hebbende, hebben F1 en Liberty Media in Las Vegas geïnvesteerd middels de koop van 15 hectare land, de bouw van een paddockgebouw en filantropische inspanningen om de lokale gemeenschap te ondersteunen", stellen F1 en Liberty in een verklaring naar aanleiding van de resolutie. "Het is ons doel om van Las Vegas een permanente Grand Prix op de F1-kalender te maken en goedkeuring voor de komende tien jaar geeft ons zekerheid dat het raceweekend voor een langere tijd beschikbaar is."

De eerste Grand Prix van Las Vegas vindt later dit jaar plaats. Tussen 16 en 18 november razen de F1-bolides door de gokstad.