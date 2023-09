Hoewel er vanuit de FIA nog steeds geen officieel bericht naar buiten is gekomen of, en zo ja hoeveel, nieuwe F1-teams mogen toetreden, komt er langzaam maar zeker wel meer informatie naar buiten. Het proces, wat in februari van dit jaar al werd opgestart, is al vergevorderd. Volgens informatie van Motorsport.com hebben vier teams zich formeel aangemeld met de ambitie om toe te treden tot de Formule 1. Daarvan heeft slechts één team de laatste fase van het FIA-proces gehaald en is dus nog steeds in de running om een felbegeerd startbewijs te krijgen. Dit betreft het Amerikaanse project van Andretti en Cadillac. Een formeel akkoord laat echter nog op zich wachten.

Op de vrijdag van het Grand Prix-weekend in Japan kwam het onderwerp weer eens ter tafel. Een van de projecten, LKYSUNZ, maakte in een persbericht bekend bereid te zijn om het inschrijfgeld van 600 miljoen dollar neer te tellen, in plaats van de benodigde 200 miljoen dollar die officieel in de reglementen staat. Meerdere teams hebben in een eerder stadium al laten weten dat die 200 miljoen niet voldoende is en dat het drievoudige realistischer is. LKYSUNZ is dus bereid om dat bedrag op tafel te leggen.

Drie teams afgekeurd door FIA

De mededeling van de formatie kwam als een grote verrassing voor velen in de F1-paddock van Suzuka. Het verhaal gaat dat teamleden van LKYSUNZ te horen hebben gekregen dat de aanmelding formeel is afgekeurd door de FIA, waardoor zij nu solliciteren bij andere F1-teams. Uit onderzoek van Motorsport.com blijkt dat niet alleen LKYSUNZ een afwijzing heeft ontvangen. Ook Hitech en Rodin Carlin hebben te horen gekregen dat hun aanmelding niet aan de gestelde eisen voldoet. De FIA wilde daar op vrijdag echter nog geen officiële uitspraken over doen.

Het feit dat LKYSUNZ een persbericht rondstuurt over een nieuwe puissant rijke investeerder uit Florida en de bereidheid om een veel hoger inschrijfgeld te betalen, zorgt voor de nodige gefronste wenkbrauwen. LKYSUNZ CEP Benjamin Durand vertelt via de telefoon aan Motorsport.com: “We zijn nog steeds in gesprek met de FIA. Ik kan op dit moment geen details prijsgeven want we zitten vast aan een NDA, wat we respecteren.”

Na de formele afwijzing van de FIA heeft het team nieuwe documenten aangeleverd in de hoop dat de internationale automobielfederatie van mening verandert. Volgens informatie van Motorsport.com gaat dat niet gebeuren. De deadline die is opgenomen in de FIA-tender is al verstreken en de afwijzing is naar verluidt definitief.

Strenge criteria

De criteria waaraan nieuwe teams moeten voldoen zijn strikter dan ooit tevoren. De geïnteresseerde partijen moeten niet alleen bewijzen dat ze over voldoende financiële middelen beschikken om een F1-programma te runnen, ook moeten ze een concreet plan overleggen hoe milieuvriendelijk het project is om in 2030 CO2-neutraal te kunnen zijn. Bovendien moesten ze presenteren hoe het team een positieve sociale impact zou kunnen hebben. Diversiteit van het personeelsbestand stond daarbij hoog in het vaandel.

Dat laatste zou het minst grote probleem zijn van LKYSUNZ. Het project wilde op de langere termijn het hoofdkwartier vestigen in Zuidoost-Azië, vermoedelijk in de omgeving van Kuala Lumpur, Maleisië. Ook Afrika speelde een grote rol in de plannen van Durand.

Waarom de drie potentiële teams zijn geweigerd is op dit moment niet bekend. Wat wel duidelijk is, is dat slechts een team kans maakt op het startbewijs, namelijk Andretti. En zelfs als het Amerikaanse team door de strenge selectieprocedure van de FIA komt, moet ook rechtenhouder Liberty Media nog akkoord gaan.