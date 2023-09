Eerder dit jaar opende de FIA het formele inschrijvingsproces voor potentiële nieuwe Formule 1-teams. Diverse geïnteresseerden hebben sindsdien kenbaar gemaakt dat ze met een eigen team op de F1-grid willen staan, onder wie Andretti Global. De formatie van Michael Andretti probeert al langere tijd een plek in de koningsklasse te bemachtigen en heeft zich na de mislukte overname van Sauber in 2021 en het aanvragen van een startbewijs in 2022 dan ook formeel ingeschreven bij de FIA. Daarvoor slaat men de handen ineen met General Motors. Dat lijkt succesvol te zijn, want momenteel gaat rond dat de autosportfederatie op korte termijn groen licht geeft aan Andretti voor F1-deelname vanaf 2025.

Terwijl het wachten is op de officiële bevestiging, werden diverse teambazen tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Singapore naar hun mening gevraagd over het mogelijke toetreden van Andretti Global. "Ik heb recent niets nieuws gehoord, er is niet over gesproken", zei McLaren Racing CEO Zak Brown. Zijn renstal hield tot op heden een relatief milde houding aan, al ziet de Amerikaan wel iets wat goed bekeken moet worden. "Onze mening is denk ik ongewijzigd. We gaan gewoon afwachten hoe het proces zich ontvouwt. Iets wat ik wel wil zeggen, is dat de waarde van een Formule 1-team ten opzichte van vijf jaar geleden substantieel hoger is geworden. Dat is denk ik een element dat besproken moet worden. Verder heb ik geen nieuwe informatie die ik niet maanden geleden al gehoord heb. We wachten af wat de FIA en Formule 1 doen."

Haas F1-teambaas Guenther Steiner weet ook niet of er al groen licht is gegeven en hij schaart zich achter Browns visie dat er goed gekeken moet worden naar de huidige waarde van de bestaande F1-teams. "Ik heb niet gehoord over dat het wel of niet geaccepteerd is, dat weet ik niet. Ik weet zeker dat Stefano weet hoe hij hier in ons belang mee moet omgaan. We vertrouwen dat FOM het afhandelt", verklaarde Steiner. "Zoals Zak al zei, zijn de teams nu veel meer waard dan toen we in 2020 over het Concorde Agreement spraken. Toen waren er teams die moeite hadden om het hoofd boven water te houden en praktisch niets waard waren. De markt is veranderd, maar uiteindelijk heb ik er geen nieuws over. Ik wacht af en hoor het als FOM de deal voor ons afsluit."

Juiste keuzes maken voor F1 als geheel

Iemand die zich in het verleden vaak kritisch heeft uitgelaten over de F1-plannen van Andretti, is Mercedes-baas Toto Wolff. De Oostenrijker vindt dat de sport als geheel beschermd moet worden en lijkt er daarmee op te zinspelen dat hij liever geen elfde team ziet toetreden. "De reden dat de Formule 1 en de teams de afgelopen jaren hebben overleefd, is omdat we allemaal bij elkaar zijn gebleven. We moeten de sport beschermen als de FIA, FOM en de tien teams zijnde. We hebben deze gevoelige sport, die op dit moment groeit, in onze handen. Daarom moeten we gezamenlijk de juiste beslissingen nemen wat betreft de mindset, waarna dat geldt voor de FIA en F1 met betrekking tot deze beslissingen. Die hebben de teams namelijk niet in de hand. Maar ik hoop dat Mohammed Ben Sulayem en Stefano de juiste keuzes maken voor de Formule 1", aldus Wolff.

Alessandro Alunni Bravi, de teamvertegenwoordiger van Alfa Romeo, lijkt intussen wel open te staan voor de komst van Andretti Global. Wel moet het team dan iets toevoegen aan de sport en er voor de lange termijn zijn. "We vinden dat een nieuw team voor de hele F1-gemeenschap van toegevoegde waarde moet zijn. Het moet dus een solide project zijn voor de lange termijn, niet eentje voor een periode van vijf jaar. Het project moet een sterke fundering hebben, maar een nieuwe toetreder moet ook de waarde en investeringen van de huidige teams erkennen", legde hij uit. "Zoals Zak en Toto aangaven is de waarde van de teams de afgelopen jaren duidelijk gestegen. We moeten onze bedrijven beschermen, maar we vertrouwen de FIA en FOM dat ze de juiste beslissing nemen. Nieuwe teams die deze karakteristiek hebben, zullen we met open armen verwelkomen. We moeten eerst echter achterhalen wat voor de lange termijn het beste is voor de hele F1-gemeenschap."