FIA trapt op de rem voor F1 Grand Prix in Madrid

Al enkele maanden wordt er in Madrid gewerkt aan het binnenhalen van de Formule 1. Afgelopen week schreven diverse media dat de deal al rond zou zijn: vanaf 2026 zou de koningsklasse van de autosport razen door de straten van de Spaanse hoofdstad. Waar menig medium meldde dat de deal al zou zijn afgerond, kon Motorsport.com bevestigen dat daar nog geen sprake van is. Ook de FIA, het orgaan wat uiteindelijk de Formule 1-kalender bepaalt, trapt flink op de rem. Volgens hen is er nog lang geen sprake van een overeenkomst. Sterker nog: formeel is er nog geen enkel document of brief ontvangen.

Motorsport.com sprak tijdens het FIA-gala in Baku met Carmelo Sanz de Barros. Hij heeft als FIA-president van de Senaat een belangrijke rol binnen de internationale automobielfederatie. Bovendien is hij als president van de Real Automóvil Club de España goed op de hoogte van de ontwikkelingen in Spanje. “Een race in Madrid is de wens van velen", begint hij. "Het is echter een proces, een duidelijk proces wat doorlopen moet worden om een Grand Prix te huisvesten. En ik denk niet dat dat proces gevolgd is en alle stappen zijn doorlopen, in tegenstelling tot wat er allemaal geschreven is. Dit proces begint bij de nationale autosportbond. Wanneer iemand een nieuwe race in een land wil organiseren, ga je daarheen. Heeft de Spaanse federatie dit project geanalyseerd? Nee, ze hebben het nog niet gezien. En de Spaanse president van de autosportbond is de Vicepresident Motorsport Europa bij de FIA. Dus deze eerste stap is nog niet gezet.”

De FIA-topman benadrukt dat er nog heel wat stappen doorlopen moeten worden voordat het daadwerkelijk zo ver is dat de Formule 1 naar Madrid reist: "Wanneer de Spaanse federatie denkt dat dit project levensvatbaar is en ze interesse hebben, dan spelen ze het door naar de FIA", aldus Sanz de Barros. "Er wordt nu gesproken over een stratencircuit in de stad. Het eerste wat je moet doen, is het circuit homologeren. Wie verricht dit proces? De FIA. De Spaanse bond heeft nog niets ontvangen en daarom ook niets doorgestuurd aan de FIA. Ook de FIA heeft niets ontvangen. Niemand werkt tot op heden aan dit project dat al dagen in de pers rondzingt. Misschien is men bij het bouwen van dit huis bij het dak begonnen. Ik zeg niet dat het niet gaat gebeuren, ik zeg alleen dat op dit moment de Spaanse autosportbond, noch de FIA, documenten over dit project heeft ontvangen. De dag dat er iets binnenkomt, gaan we het bestuderen.”