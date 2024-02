De FIA heeft een opmerkelijke winter achter de rug. Eerst vertrokken sportief directeur Steve Nielsen en technisch directeur Tim Goss, daarna liet ook een aantal topjuristen de overkoepelende autosportfederatie achter zich. Om de vacante posities in te vullen, is de FIA hard aan de slag gegaan om nieuw personeel te werven. Voor de positie van Goss is een nieuwe man gevonden. Motorsport.com heeft vernomen dat voormalig technisch directeur van Sauber, Jan Monchaux, de overstap maakt naar de FIA. Er ligt een groot takenpakket te wachten, waaronder het opstellen van de technische regels die in 2026 in moeten gaan.

Monchaux is allerminst een nieuwkomer in F1. De Fransman begon in 2002 aan zijn imposante carrière bij Toyota, waar hij als leidinggevende op de aerodynamische afdeling werkte. Nadat de Japanners in 2009 de stekker uit hun F1-project trokken, stapte de technicus over naar Ferrari. Tot 2012 was Monchaux een gewaardeerde kracht, maar hij trok eind 2012 in Maranello de deur achter zich dicht voor een avontuur bij Audi. Na een periode afwezig te zijn geweest in F1, keerde de 45-jarige in 2018 terug in de koningsklasse als hoofd aerodynamica bij Sauber. Een seizoen later promoveerde hij naar de positie van technisch directeur, waar hij de vertrokken Simone Resta opvolgde. Nadat James Key vorig jaar de nieuwe technische topman bij Sauber werd, vertrok Monchaux uit Hinwil.

Eerder werd bekend dat sportief directeur Steve Nielsen wordt opgevolgd door Tim Malyon. De Amerikaan werkte al als veiligheidsdirecteur bij de FIA en gaat direct onder wedstrijdleider Niels Wittich werken.

Roep om stabiliteit bij FIA

De veranderingen in de top bij de FIA worden met zorgen gevolgd door de F1-teambazen. Met name Mercedes-topman Toto Wolff liet zich duidelijk horen over de onzekere situatie bij de federatie. "Het is zorgelijk om te zien hoeveel goede mensen weggaan. Het vertrek van Nielsen is een harde klap. Ik kan me geen eerlijkere en intelligentere sportief directeur voorstellen", klaagde de Oostenrijker, die de FIA oproept om nu goede keuzes te maken. "Je moet als leider een veilige sfeer creëren waar mensen zich kunnen ontwikkelen. Als competente mensen zoals nu vertrekken, dan is er een vacuüm. Dat is nu ook duidelijk. Je moet je afvragen waarom zoveel mensen ineens weggaan. Wat de FIA nodig heeft, is stabiliteit. Zij zijn een van de belangrijkste betrokkenen bij de sport."