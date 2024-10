FIA sluit bib-soap in de Formule 1 af: "Streep eronder"

In de Formule 1-paddock zal het laatste woord er wellicht nog niet over zijn gezegd, maar voor de FIA is alle bib-ophef klaar. De overkoepelende autosportorganisatie verscherpte dit weekend de procedures na klachten van andere teams over een systeem in de cockpit bij Red Bull Racing, waarmee de rijhoogte versteld kan worden. Het idee van de concurrenten - met McLaren CEO Zak Brown voorop - was dat het Oostenrijkste team onder parc fermé de rijhoogte zou kunnen aanpassen. Brown riep de FIA op om diepgravend onderzoek te doen, maar dat gaat er niet komen. De FIA zegt dat namelijk niet van plan te zijn.

"Kan ik - in alle eerlijkheid - met zekerheid zeggen dat er nooit iets illegaals is geweest? Nee. Maar kan ik zeggen dat dit onderwerp voor ons klaar is? Absoluut", vertelt FIA hoofd van de single-seaters Nikolas Tombazis in Austin. De Griek stelt dat een diepgravend onderzoek geen enkele zin zou hebben. "Om in retrospectief exact uit te gaan zoeken wat er voorheen is gebeurd is meer dan lastig. We denken niet dat wij de mogelijkheden hebben om twee jaar te kunnen onderzoeken."

Een gang naar de stewards is daarom uitgesloten. "Normaal gesproken wanneer we iets willen laten escaleren, gaan we naar de stewards of naar een tribunaal. Dat doen we wanneer we het aannemelijk vinden dat er echt iets is, en niet zomaar op basis van wat we gehoord hebben of op basis van speculaties", vervolgt Tombazis. "Dit ontwerp is niet illegaal, en we geloven dat het correct is om aan te geven dat er wat moet gebeuren om te garanderen dat dit niet een blijvende zorg wordt. Maar op een gegeven moment moeten we er een streep onder zetten."

Camerabeelden bieden geen uitkomst

Er wordt in de paddock gesuggereerd dat er met camerabeelden vanuit de pitboxen - waar de FIA toegang tot heeft - onderzocht kan worden of Red Bull het systeem onder parc fermé heeft gebruikt. "Het is toegestaan dat mensen dingen in de auto checken. Als je het hele bodywork eraf moet halen en vijftig andere stappen moet zetten, dan zal het wel opvallen op camera. Maar dit is zoiets simpels en iets wat snel gedaan kan worden, ik denk niet dat het realistisch is om de camera's of andere beelden na te lopen", stelt Tombazis.

Andere geluiden zijn dat de FIA actief op zoek moet naar voormalige werknemers, die mogelijk willen onthullen wat er wel of niet is gebeurd. Maar ook dat is voor Tombazis geen optie. "We moeten meenemen dat we met mensen werken. Sommigen zijn nog loyaal aan het ene team, anderen zijn dat al aan het nieuwe team [waarvoor ze mogelijk werken]. Het is dus van groot belang dat je dit heel zorgvuldig oppakt", aldus de FIA-man. "We willen ook niet met leugendetectoren rondlopen en mensen met een fel licht verhoren. Dat is allemaal niet wat we hier willen doen."