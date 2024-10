De zaken langs het Formule 1-circuit voeren weer de boventoon in Austin. Ditmaal gaat het veel over de bib aan de voorkant van de auto's van Red Bull Racing. Het team heeft een pedaal in de auto zitten waarmee de rijhoogte aangepast kan worden, maar volgens iedereen bij de Oostenrijkse renstal is dat niet in te zetten wanneer de auto opgebouwd is. Teambaas Christian Horner geeft in gesprek met Sky F1 uitleg over wat het systeem precies is.

"Elke auto heeft een manier waarop je de bib an de voorkant kan aanpassen. Onze zit daar al drie jaar", begint Horner. "Je moet eerst alle pedalen eruit halen en andere panelen en leidingwerk weghalen voordat je erbij kan komen. Het is eigenlijk net als elke andere aanpassing van de auto. Het is makkelijker om de achterste rollbar te bereiken dan dat je dit onderdeeltje bereikt. Het onderdeel is ingepakt in de voorkant van het chassis."

Toch is het dan opvallend te noemen dat de FIA zo hierop ingesprongen is en het systeem verzegeld. Horner heeft wel een verklaring voor het ingrijpen. "Dat komt door wat gezeur van een van onze rivalen", stelt hij onomwonden. "Het is dan ook de taak van de FIA om hiernaar te kijken. Het is een onderdeel van de open sourced-onderdelen. Het de afgelopen drie jaar al toegankelijk geweest en de FIA heeft het goedgekeurd. Het is nu om de paranoia verder in de paddock te stillen."

Het is volgens Horner ook zeker niet het geval dat het systeem zomaar in werking gesteld kan worden. "Het is niet zo dat het een soort hendel is dat de coureurs kunnen gebruiken", verklaart de Red Bull-baas, die een soort van samenzweringstheorie ziet. "Ik heb het idee dat dit een soort afleidingsmanoeuvre is vanwege iets wat er bij iemand anders gebeurt, zij proberen ons in een kwaad daglicht te zetten."

Vingerwijzen naar McLaren

Gezien de strijd om de beide wereldkampioenschappen en de harde woorden van McLaren CEO Zak Brown lijkt Horner te wijzen naar McLaren als het team dat geklaagd heeft. Als hij daarnaar gevraagd wordt ontkent hij dat dan ook zeker niet. "Er was heel wat te doen over de achtervleugels en McLaren moest gisteren [donderdag] hun achtervleugel nog aanpassen", vervolgt hij. "Dit hoort bij Formule 1 en ik weet zeker dat er nog dingen naar boven komen tussen nu en Abu Dhabi."